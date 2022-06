Statisíce za „otvírání dveří“ na úřadech. Hradec si najal firmu exministra

Článek si můžete pustit také v audioverzi.

Hradec Králové si objednal konzultační služby za více než 100 tisíc korun od firmy bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Konzultace se mají týkat modernizace železnice, v čem přesně spočívají, ale není jasné.

Náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) chtěl firmě krátce před volbami přihrát i další statisíce – mimo jiné třeba za to, že bude městu dělat prostředníka při vyjednávání se státními úřady.

Kolegové na radnici ale jeho plány stopli – nebylo jasné, co by mělo být výsledkem práce Kremlíkovy firmy a proč by činnost nemohli provést radnicí placení úředníci.

Podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Šmídové dostal Středoevropský institut pro rozvoj dopravy (SIRDO) založený před dvěma lety exministrem dopravy první objednávku před půl rokem.

„Je to už zhruba půl roku stará věc, která šla přes odbor rozvoje města. Předmětem objednávky byly konzultační služby zaměřené na rozvoj vysokorychlostních tratí,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. O jakou práci přesně mělo jít, ale nedokázala říct.

Seznam Zprávy měly možnost objednávky prostudovat. Jedna pochází z loňského listopadu, druhá z letošního března. Dohromady jsou vystaveny na částku 105 tisíc korun s DPH. Jako předmět objednávky uvádí „konzultace pro náměstka v oblasti dopravních projektů s dopadem do statutárního města Hradec Králové, zejména vysokorychlostních tratí a splavnění Labe“.

Letos na jaře se radní Bláha pokoušel dvakrát prosadit zvýšení rozpočtu odboru rozvoje města na konzultační služby. Nejdřív žádal téměř půl milionu korun pro různé lobbistické organizace, které by podle Bláhy měly městu „otevírat dveře“ k jednání s úřady. Jednou z nich měl být právě i Kremlíkův institut.

Co konkrétně mělo město za tuto částku dostat, však Bláha kolegům radním nevysvětlil. Chtěl po nich, aby mu dali de facto bianco šek na několik stovek tisíc korun. „V prvním případě chtěl 450 tisíc korun na konzultační činnost bez uvedení toho, jaký by měl být výsledek práce,“ říká radní Adam Záruba (Změna pro Hradec).

Na druhý pokus Bláha částku snížil na 120 tisíc korun. „To už bylo konkrétně pro firmu SIRDO. Ale pan náměstek opět nebyl konkrétní a hovořil jen o nějakém poradenství,“ dodává Záruba. Jiní radní, se kterými Seznam Zprávy hovořily, se pozastavili i nad tím, že Bláha si takovéto služby objednává necelého půl roku před volbami.

Seznam Zprávy se snažily na detaily konzultačních prací zeptat přímo Bláhy. Nebyl je však schopen konkrétně popsat. Ani vysvětlit, proč na ně bylo třeba najímat externí firmu.

„Já jsem to vysvětloval už nedávno, takže opakuji pomalu slovo od slova: byla to změna rozpočtu odboru rozvoje města, která měla sloužit k tomu, aby město Hradec Králové zvládlo „zdvoukolejnění“ trati a následně výstavbu vysokorychlostní trati. V minulosti se o to nikdo nestaral a teď se narychlo honí to, co mělo být už dávno dohodnuto,“ odpověděl Bláha.

Dojednaná firma prý měla lidově řečeno pomáhat otevírat dveře u Správy železnic a dalších orgánů, které mají „zdvoukolejňování“ či výstavbu vysokorychlostních tratí v gesci.

„Běžte si to vyzkoušet, zkuste se objednat ke generálnímu řediteli Správy železnic, jestli vás hned objedná,“ zareagoval Bláha na dotaz, proč město potřebuje externího vyjednavače místo toho, aby mu podklady na jednání zpracovali úředníci.

Bláha neujasnil ani to, proč by se věcí měla zabývat zrovna exministrova firma, která neprošla žádnou soutěží. Nabídka prý přišla přímo od Kremlíka. „Dávali jsme městu nabídku na konzultační služby asi za 100 tisíc korun. Bylo to plánované zhruba na 3,5 měsíce, pracovalo by na tom 4–5 lidí čili žádná vysoká sazba,“ potvrdil Seznam Zprávám Vladimír Kremlík, podle nějž je nyní nejvyšší čas, kdy by se města měla vysokorychlostními tratěmi a také projektem chytrých nádraží zabývat.

Konkrétněji však své výstupy také nebyl schopen popsat. „My máme tým lidí, kteří mají evropské zkušenosti, to je naše přidaná hodnota proti úředníkům,“ dodal Kremlík. Uvedl však, že tato nabídka spadla pod stůl, když hradečtí radní stopli posílení rozpočtu na konzultace.

Náměstka Bláhu a firmu SIRDO pojí vazby z dřívějška. Institut například Bláhu zval jako řečníka na online konference, kde měl přednášky o dopravních napojeních nebo vysokorychostních tratích v regionu. S Bláhou na webu institutu rovněž vyšly i rozhovory.

V nich se čtenář dozvěděl třeba to, jaké místo v Hradci je Bláhovo nejoblíbenější, na co je za dobu svého působení na magistrátu hrdý, v čem je mu inspirací bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová nebo jak vypadá jeho pracovní den.

„Pan náměstek Bláha utrácí stovky tisíc za pochybné konzultační služby. Finance pro pana Kremlíka dvakrát odmítla i rada města a zjevně se mu stejně platilo. Já si žádné práce pana Kremlíka pro město tedy nevšiml, zato jsem zaznamenal, že jeho sdružení píše PR články vychvalující náměstka Bláhu,“ upozorňuje opoziční zastupitel za Zelené Martin Hanousek.

Foto: Repro SIRDO Jiří Bláha popírá, že by za rozhovory na Kremlíkově webu platil.

Zda má výše uvedených 105 tisíc korun, za které má magistrát u SIRDO objednávky, něco společného s Bláhovými aktivitami a rozhovory na webu institutu, ale není možné zjistit. Že by za reklamně působící rozhovory Bláha platil, popírá on i Kremlík.

„Nevím, proč bych měl za to platit. Někdo si se mnou chce povídat, já mu poskytnu své znalosti a on to nějak využije do toho povídání. Nebo vy mi taky budete platit za to, že si s vámi teď povídám?“ reagoval Bláha podrážděně. A dodal, že rozhovor není ze strany redaktora vedený konfrontačně, protože on (Bláha) přeci není konfrontační člověk.