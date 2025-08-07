Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru kvůli předvolebním plakátům

Článek
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 podalo obžalobu na Tomia Okamuru. Podle vyšetřování policie se dopustil v loňské kampani ke krajským a senátním volbám podněcování nenávisti. Pakliže soudy Okamuru uznají vinným, může jít až na tři roky do vězení.
„Podstatou dovozování trestní odpovědnosti za uvedený přečin je prezentování dvou plakátů v rámci předvolební kampaně do zastupitelstev krajů a senátních voleb konaných v roce 2024, jejichž obsah vzbuzoval či posiloval negativní emoce nenávistného charakteru vůči migrantům negroidní rasy a romskému etniku na území České republiky,“ sdělil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Obžalobu bude řešit právě Obvodní soud pro Prahu 1.
SPD v kampani použila například poutače s mužem tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Plakát dodával, že SPD chce „Stop migračnímu paktu EU“.
Že by porušil zákon, šéf SPD dlouhodobě popírá. „Pokračuje snaha vládní koalice, (Petra) Fialy a (Víta) Rakušana, kriminalizovat SPD a mě za vyjádření názoru proti nelegální migraci s cílem zabránit SPD účasti ve volbách, protože Fiala s Rakušanem se snaží zmanipulovat volby, aby se udrželi u moci,“ reagoval nyní Okamura pro Seznam Zprávy.
Kampaň dříve obhajoval tím, že šlo o alegorii, zároveň poukazoval na to, že hlavním sdělením má být nesouhlas s migračním paktem Evropské unie. „Ten plakát je pravdivý, zcela popisuje současnou situaci a můj názor,“ sdělil již v minulosti.
Okamuru bude muset Sněmovna znovu vydat
Státní zástupce přihlédl podle sdělení pro Seznam Zprávy k judikatuře vyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva, který se již v minulosti otázkám hranic svobody projevu v souvislosti s vystupováním politiků věnoval. „Z relevantní judikatury vyplynulo, že svoboda projevu spojená s prezentací i politicky aktivních subjektů nekryje projevy nenávistného charakteru namířené proti rasovým, etnickým či náboženským skupinám,“ sdělil Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze.
„Jestliže pak výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce obžalobu musí podat, neboť o případné vině a následně též o trestu může rozhodnout toliko a právě nezávislý a nestranný soud,“ podotkl Cimbala.
Sněmovna vydala Okamuru, který má poslaneckou imunitu, k trestnímu stíhání letos v únoru. V žádosti, kterou policie poslancům poslala, mimo jiné uvedla, že „plakát má rasistický a xenofobní podtext, kdy přímo přisuzuje pouze negativní vlastnosti migrantům negroidní rasy, a tímto vyvolává nenávist k této rase“.
Poněcování k nenávisti vůči skupině osob
§ 356 trestního zákoníku:
- Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
- Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.
Pakliže Okamura v podzimních parlamentních volbách znovu získá mandát poslance, což je téměř jisté, budou muset zákonodárci o vydání rozhodnout znovu.
K soudu jde i SPD
Státní zástupce společně s Okamurou obžaloval i hnutí SPD. U právnických osob přitom zákon jako možný trest připouští i zákaz činnosti. Žalobci ale soudu navrhují potrestat Okamurovo hnutí, jehož loga na plakátech byla, jen peněžitým trestem.
Jak už Seznam Zprávy napsaly, SPD se na případ, že by soud činnost hnutí zakázal, už připravila. Okamurovi blízcí v půlce června u Ministerstva vnitra zaregistrovali Stranu příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO).
Zmocněncem, který návrh podal, je dlouholetý přítel Okamury a člen rozhodčí komise SPD Ota Ledvinka. Okamura potom přípisem pro registrující Ministerstvo vnitra vznik další strany se svým jménem posvětil.
Politolog Lukáš Jelínek vidí jako dobrou zprávu, že jsou „žalobci ostražití a že chtějí důsledně hlídat, aby lidé nebyli napadáni kvůli barvě pleti, orientaci či svému politickému přesvědčení“.
Podle politologa Okamura s takovým vývojem počítal a využije ho v kampani. „Voliči, na které cílí Okamura, mají rádi motiv obětního beránka. Myslím si, že mu to pomůže zpevnit voličské jádro a možná i přitáhnout voliče jiných radikálních stran,“ uvedl Jelínek.