Státní zastupitelství obžalovalo Savova a dalších deset lidí z krácení daní

Savov už dříve vzkázal, že veškerá obvinění považuje za absurdní a vykonstruovaná. Muž žije a podniká ve Velké Británii. Tamní soudy v minulosti opakovaně rozhodly o jeho vydání do vlasti, podle dřívějšího vyjádření státního zastupitelství ale v zemi požádal o azyl.

„Přes veškerou snahu tuzemských orgánů činných v trestním řízení i přes skutečnost, že zdejšímu státnímu zastupitelství bylo doručeno pravomocné rozhodnutí o přípustnosti vydání obviněného, nebylo toto vydání do dnešního dne ze strany cizího státu realizováno. Z přípravného řízení je patrné, že se tento obviněný snaží vyhnout trestnímu řízení,“ uvedl k tomu dnes mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

František Savov žije od roku 2014 v Londýně. Česká policie ho podezírá z více než půlmiliardového úniku. Savov svého času vybudoval v Česku miliardové impérium, do něhož patřila kupříkladu vagonka Legios, kampelička Artesa nebo společnost zastřešující autosalony Car Store či vydavatelství Mladá fronta. K velké části svého impéria se ale Savov oficiálně nehlásil. Jeho nucený pobyt v zahraničí a snaha nebýt vidět se mu nakonec staly osudnými. Jeho dřívější zaměstnanci se totiž „emancipovali“ a jeho firmy prodali. Savov to označuje za krádež. Další část firem se dostala do insolvencí.