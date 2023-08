„Středověk“ u Lipna: Karty nebereme, vystůjte si frontu na bankomat

Bankomat v jihočeském Frymburku. Stěží byste v obci hledali frekventovanější místo než je obyčejné zařízení na výběr peněz. Každou chvíli se u něj někdo zastaví, stojí se tu i fronta. Důvod? V okolních restauracích a kavárnách nezaplatíte kartou. Musíte mít hotovost.

„Jsem překvapená, že v místě, kde je hodně turistů, neberou karty. Přitom je to tady hodně drahé, hlavně v Lipně nad Vltavou. Ceny mi přijdou dražší než u moře,“ říká paní Alena, která na jihu tráví dovolenou s rodinou.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Alena tráví týdenní dovolenou u Lipna.

Přístup místních restauratérů vadí i další rodině z Kladna, která jezdí na Lipno už několik let.

„Rozumíme, že restaurace musejí odvádět poplatek. Z pohledu zákazníka je to ale nepříjemné. Pokud můžeme, platíme kartou, ale tady musíme mít hotovost. Jsme tady už asi podesáté. Jsme čtyři, chodíme minimálně na jedno jídlo denně, takže to je minimálně tisíc korun na den. A navíc to není levné,“ říká pan David.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Rodina z Kladna tráví dovolenou na Lipensku.

Najít restauraci, kde by ve Frymburku přijímali karty, není snadné. Na situaci si stěžuje i pracovnice místního infocentra, která odkazuje všechny turisty na jeden bankomat. Reportér Sezam Zpráv prošel sedm restaurací, v pěti z nich chtěli hotovost.

„Vede nás k tomu to, že zaměstnance vyplácíme hotově každý den, veškeré zboží platíme také hotově a také bankovní poplatky. U klasické karty jsou to dvě procenta, která si vezme banka a i když je to firemní karta, tak si může vzít 6 až 8 procent,“ vysvětluje důvody provozní Hospůdky Frymburk Michal Chovančík, proč nepřijímají elektronickou platbu.

Žena pracující ve Frymburku v gastronomii pod podmínkou anonymity vysvětlila, jak to chodí v restauračním byznysu bez přijímání karet.

„Myslím si, že pro samotné zaměstnavatele je to přítěž, aby řešili terminály. Co není na kartách, o tom stát neví. Češi kolikrát přijdou, přečtou si ceduli a řeknou mi, že si děláme srandu a za chvíli se vrátí, protože stejně všude neberou karty. A cizincům vysvětluji, kde je tady bankomat,“ popisuje, co zažívá v praxi.

A že není cizinců u Lipna málo. Na náměstí stojí jedno auto vedle druhého, všechno poznávací značky z Německa, Rakouska a Nizozemska.

„Právě jsme přijeli na kole. Máme hotovost, ale radši platíme kartou. Když platíme v hotovosti, vyměníme eura za české koruny. V eurech neplatíme,“ popisuje Němka chvíli poté, co sesedne z kola.

Podívejte se, jak většina restaurací ve Frymburku nebere karty:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy +15

Městys Frymburk je vyhledávané turistické místo přímo u Lipna, proto nechybí infocentrum, potraviny, pošta, lékárna nebo půjčovna kol. Samozřejmostí jsou hotely, pensiony a apartmány k pronájmu. Kvůli velkému zájmu turistů si místní podnikatelé nebojí říct i o vysoké sumy za služby a jídlo.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Nabídka jídla v jedné restauraci ve Frymburku.

Například česnečka se v jedné z restaurací nabízí za 70 korun, smažený květák s bramborem za 225 korun. V další restauraci není problém narazit na burger za 299 korun nebo candáta na másle s vařeným bramborem za 295 korun.

Pokud se tedy turisté chtějí ve Frymburku najíst, bez nadité peněženky s tisícovkami se tak neobejdou.

Vedení Frymburku o problému ví. Místostarosta Antonín Labaj ale tvrdí, že nejsou žádné páky na to, aby restauratéři karty přijímali. Už v červnu letošního roku se tématu placení kartou věnoval starosta Oto Řezáč v místním zpravodaji:

„Jsme pod palbou kritiky, že naši restauratéři odmítají platby platební kartou. Nechci zde spekulovat, proč tomu tak je, i když je to vlastně všem nad slunce jasné, ale musím trvat na tom, že je to špatné a velmi krátkozraké řešení, které našemu městečku spíše škodí, než pomáhá. Někteří ze zastupitelů i volají po nějakém řešení ze strany městyse jako např. výrazněji tedy zpoplatnit předzahrádky u těch restauračních zařízení, kde odmítají platby kartou,“ napsal starosta v komentáři.

I prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek potvrzuje, že placení kartou by mělo být zákazníkům umožněno.

„Jednak zákazníci stále více preferují bezhotovostní platbu, takže to bude mít stále větší vliv na snižování tržeb tam, kde karty nepřijímají, jednak zákazník, který platí kartou, utrácí více než při platbě v hotovosti,“ vysvětluje šéf asociace.

Pár kilometrů, jiný přístup

Devět kilometrů od Frymburka je další známá turistická destinace - Lipno nad Vltavou. Parkoviště u lanovky je téměř plné, v restauracích není problém zaplatit kartou.

„Je to standard na úplně všech provozech, kdekoliv se vyskytujeme. Vždy lze platit kartou, i v pojízdné dodávce, ze které obsluhujeme s občerstvením a i tam lze platit kartou. Máme asi pět provozů na Lipně. Výhoda je v tom, že kontrolní systém, když klienti platí kartou, je pro nás vždy jednodušší. Jestli má karta benefit, tak jsou to snížené náklady toho, co vás stojí nakládání s hotovostí,“ popsal generální ředitel rodinného areálu Lipno Matěj Kratochvíl.

Podívejte se, jak to vypadá v Lipně nad Vltavou:

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy +1

Při procházce místem narazil reportér Seznam Zpráv jen na jedinou kavárnu, kde nepřijímali karty. Tady namíchnuté turisty nenajdete.