Středula podle šéfky Sněmovny zneužil demonstraci pro sběr podpisů

„Jsou důkazy, že tam byl sběr podpisů pro kandidaturu Josefa Středuly, takže se dá říct, že to zneužití demonstrantů k tomuto účelu je. Mně se to nelíbí, je to neférové vůči ostatním kandidátům, kteří jsou povinni vykazovat náklady na kampaň a na toto by měl dohlédnout úřad (pozn. red. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí) a náklady panu Středulovi započítat, využívá své funkce,“ řekla šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v Partii Terezie Tománkové na Primě.