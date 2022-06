Prodejme státní budovy a firmy, potřebujeme peníze, navrhuje TOP 09

Jde o reakci na ostrou kritiku Miroslava Kalouska, který poslední dva týdny ostřeluje Fialovu vládu. Pět tisíc na dítě označil za hloupost, snížení daně na paliva na čtyři měsíce za pitomost. Saze v něm bouchly v momentě, kdy vláda představila svůj rozpočtový výhled do roku 2025. Se schodkem 300 miliard korun ve státním rozpočtu počítá nejen letos, ale i v následujících třech letech.

Kvůli zmírnění napětí nevolají lídři TOP jen po větších škrtech, ale také po zvýšení příjmů státního rozpočtu prodejem nepotřebného majetku. „Týká se to jak snížení objemu nemovitého majetku, tak firem ve výhradním nebo částečném vlastnictví státu,“ navrhuje šéfka strany Markéta Pekarová Adamová. Týkat by se to mohlo například pivovaru Budějovický Budvar nebo lázní Bludov či Janských Lázní.