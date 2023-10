Top 10 největších českých zbrojařů. Kdo nejvíc vydělal na Ukrajině?

Ministr Zbyněk Stanjura to loni odmítl, s tím, že své zbrojovky teď vyššími daněmi nezatěžuje žádná jiná země. „Byli bychom v tom naprostý unikát,“ řekl loni v říjnu pro Seznam Zprávy. Nicméně existují na to i jiné názory.

„Mám obecně problém se selektivním zdaňováním, nicméně dokáži pochopit důvody, proč stát k dani z mimořádných zisků v této mimořádné době přistoupil. Když už ale to udělal, měl by ke všem přistupovat stejně. Možná by do toho některá ze zbrojovek spadla a některá zase ne, ale stát by neměl jedno odvětví upřednostňovat před jinými,“ uvedl Rusnok pro Seznam Zprávy.