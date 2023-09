Vláda schválila nákup F-35. Nekonečná nezodpovědnost, říká opozice

„Nabídka na letouny, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu do roku 2034 činí necelých pět miliard amerických dolarů a bude postupně hrazena v letech 2024 až 2034. Peníze, které zaplatíme v Česku ve výši 44 miliard korun, půjdou zejména na stavební úpravy základny v Čáslavi, na palivo, přípravu personálu a samozřejmě odvedeme DPH. Dohromady tedy předpokládám, že za projekt do roku 2034 zaplatíme 150 miliard korun,“ uvedla ministryně Černochová.

„Od vládní koalice je to nekonečná nezodpovědnost. Rozhodují o něčem, co nebudou muset platit. My jsme v situaci, kdy zde máme nabídku od Švédů, měla by se jí věnovat pozornost. My jsme vládu vyzvali, aby dnes nerozhodovala, vzala si dva roky času, během kterých by se projednávala nabídka jak Švédu, tak Američanů, aby se obě strany přetlačily,“ kritizuje záměr.