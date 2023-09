Svoboda je drahá, hájí obří armádní zakázku generál

V řádu týdnů padne rozhodnutí vlády Petra Fialy o nejdražší armádní zakázce v její historii - nákupu 24 stíhaček F-35 ze Spojených států amerických. Cenovka za celý nákup by přesáhla sto miliard korun.

„Nevím, kolik stojí svoboda, určitě stojí hodně peněz. Pokud by tady měli ničit naše města, pokud by měly rakety dopadat na naše obyvatelstvo, tak poté se nás lidé budou ptát, proč jste netlačili více, abychom tu armádu měli a aby nás ubránila,“ obhajuje nutnost armádních investic velitel vzdušných sil Petr Čepelka v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V rozhovoru se dočtete: jak armáda obhajuje nákup stíhaček z USA,

proč je nutné investovat velké peníze do armády,

do kdy chce letectvo využívat pronajaté gripeny ze Švédska,

jak se plánuje posílit letectvo o transportní letadla,

kolik nových vrtulníků z USA je v Česku a jak budou pokračovat další dodávky.

Už brzy padne politické rozhodnutí, zda pořídit americké stíhačky F-35. Jak byste vysvětlil člověku, který o armádě a technice nic neví, že je Česko potřebuje?

Věřím, že politické rozhodnutí padne již brzy a zohlední armádní vojenské doporučení. Tedy pořízení letounů páté generace F-35. Letoun páté generace je komplexní systém, který bude sloužit k ochraně vzdušného prostoru České republiky, velmi úspěšně bude sloužit v případě zapojení se do operací NATO kdekoliv na světě a dá největší míru ochrany posádkám a občanům České republiky.

F-35 bude mít v budoucnu mnoho států EU. Armáda často zmiňuje, že stíhačky budou mít efekt odstrašení. To se týká v současné bezpečnostní situaci Ruska?

Odstrašení je velmi důležité, v současné době můžeme hovořit o odstrašení Ruska, v budoucnu můžeme potřebovat odstrašit i jiné státy, které by zvažovaly, že nás nebo naše spojence budou chtít ohrozit.

V nedávno odtajněném vojenském doporučení je uvedené, že F-35 by pro nepřítele v případě útoku představovaly vysoké materiální a lidské ztráty. To je podstata toho odstrašení?

Za mě určitě. Když budu sledovat aktuální vývoj v Evropě a podívám se na to ze strany potenciálního nepřítele, tak ve mně to bude vzbuzovat mnoho otazníků, jakým způsobem bych dokázal zapůsobit proti takovému množství letounů páté generace, které disponují unikátními schopnostmi. Samozřejmě u některých států doplněné i letouny čtvrté nebo čtyřiapůlté generace, tak jako to je v současné době u nás a jak tomu bude do roku 2035.

Právě do tohoto roku počítáme s provozováním letounů JAS-39 Gripen. Když se podíváme na mapu uživatelů letounu F-35, tak v našem prostoru je mezera, kde bych byl moc rád, kdyby se zacelila letouny páté generace a od severu k jihu jsme měli silnou flotilu letounů F-35.

Pokud vláda nákup schválí, půjde o částku přesahující sto miliard. Nevycucne armádu finančně tento nákup tak, že na zbytek armády nic nezbyde?

Toto byl základní předpoklad, aby k tomu nedošlo, abychom vůbec diskutovali o projektu F-35. Velení armády přistupuje ke strategickým a významným projektům, jak u pozemního vojska, tak u letectva i u dalších druhů sil, velmi zodpovědně a nadále zůstává priorita budování těžké brigády. Vidíte, že pořizujeme bojová vozidla pěchoty, tanky nebo děla. Budeme rozšiřovat ještě schopnosti pozemního vojska v dalších oblastech.

Určitě bych byl jeden z těch, kteří by tvrdili, že pokud by F-35 měly způsobit katastrofu v prostředí Armády České republiky, tak bych to v žádném případě netlačil.

Do armády se teď hodně investuje, pro vládu jste prioritou. Chystají se další velké nákupy. Co byste vzkázal lidem, podle kterých by se mělo investovat jinam? Mnoho lidí řeší vzrůstající náklady, hodně věcí zdražilo.

Myslím si, že je naprosto legitimní, aby občané diskutovali nejen o armádě, ale samozřejmě o problémech, které je tíží a trápí. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že zhruba jeden den cesty z Prahy na Ukrajinu je největší válečný konflikt za posledních 40 let, který v Evropě byl.

Pokud chceme, aby se občané České republiky cítili bezpečně, abychom si nadále mohli užívat našeho českého, západoevropského blahobytu, tak prostě musíme do armády investovat a je to určitě důležité. Z mého pohledu není zásadní, jestli to bude do letounů páté generace, bojových vozidel pěchoty, nebo tanků. Modernizace armády musí být vyvážená, smysluplná a musí být velmi efektivní.

Určitě je potřeba investovat přes všechny problémy, které nás v současné době provází. Pokud by došlo k jakémukoliv válečnému konfliktu, podívejme se na Ukrajinu, tak potom bychom si řekli, že jsme tenkrát měli investovat do armády více.

Nevím, kolik stojí svoboda, určitě stojí hodně peněz. Pokud by tady měli ničit naše města, pokud by měly rakety dopadat na naše obyvatelstvo, tak poté se nás lidé budou ptát, proč jste netlačili více, abychom tu armádu měli a aby nás ubránila. Chtěl bych, aby armáda byla vnímána jako armáda, na kterou se občané mohou kdykoliv a za jakýchkoliv okolností spolehnout. A bez moderní techniky to prostě nepůjde.

Pokud vláda nákup F-35 schválí, jaké procesy se poté spustí?

Budeme čelit mnoha výzvám. Přistupujeme k tomuto projektu velmi zodpovědně, proto jsme ho začali řešit už před více než třemi lety. Pokud vláda rozhodne, budeme se muset velmi intenzivně zabývat úpravou nemovité infrastruktury tak, abychom nezaspali, aby letouny, které k nám budou dodávány po roce 2030, měly připravenou infrastrukturu a mohly okamžitě začít létat v České republice.

Nemovitou strukturou myslíte leteckou základnu v Čáslavi?

Ano, zejména tím myslím letiště Čáslav a tam je asi férové říci, že některé akce už byly naplánovány před více než třemi, čtyřmi lety. Dojde k úpravě nemovité infrastruktury, především na vzletové a přistávací dráze, a musí se dělat některé investice. Na druhou stranu je férové říci, že nemovitá infrastruktura na čáslavské základně bude muset být upravená a bude muset být dobudována tak, aby odpovídala standardům pro letouny páté generace.

Podívejte se, jak vypadají stíhačky F-35 v akci:

Foto: Lockheed Martin +7

Kdy se začnou cvičit piloti na F-35? A bylo by to v Evropě, mluví se třeba o Itálii?

Zatím je plán takový, že první skupina pilotů by se připravovala ve Spojených státech, přibližně jde o rok 2029, takže tam by měl být zahájen výcvik. Druhá vlna by měla probíhat už v Evropě.

Jak budou stíhačky vyzbrojené?

Nebudu v této fázi konkrétní. Nepřipravujeme se pouze na ochranu našeho vzdušného prostoru v době míru, ale máme také závazky vůči NATO. Určitě budeme pořizovat munici vzduch-země a vzduch-vzduch.

Pronajaté gripeny ze Švédska chcete používat do roku 2035?

Ano, určitě. A proto je velmi důležité, abychom si tady v podstatě vytvořili podmínky jak ze švédské strany, tak my samozřejmě ke Švédům, abychom dokázali spolupracovat. Budeme navrhovat jednání o prodloužení používání letounů Gripen do roku 2035 a v rámci něj chceme dojednat i naše požadavky na modernizaci.

Výrobce švédských gripenů kritizuje postup Ministerstva obrany při výběru amerických letounů F-35. Marketingový ředitel firmy Saab Mikael Franzén ČTK řekl, že Švédové neměli příležitost prezentovat benefity svých letadel a nabízejí 24 gripenů E za 2,5 až 3 miliardy dolarů (asi 56 až 67 miliard korun). Co na to říkáte?

V první řadě bych chtěl říci, že bych nerad ze své pozice komentoval kritiku společnosti Saab. Záleží nám, abychom měli dobré vztahy se Saabem. Gripeny mají nalétáno teď více jak 35 tisíc letových hodin, do roku 2035 budou mít nalétáno téměř 60 tisíc letových hodin. Nechtěl bych se tady pouštět do nějakých spekulací, nicméně řeknu jednu zásadní věc. My jsme čerpali ve vojenském doporučení, které v žádném případě nebylo postaveno „letoun F-35, nebo Gripen“.

Česko využívá pronajaté švédské gripeny Seznam Zprávy měly možnost v roce 2022 navštívit také továrnu na výrobu gripenů ve Švédsku. Zástupci firmy Saab tehdy ještě před oznámením české vlády vysvětlovali, proč by podle nich mělo Česko pokračovat v používání gripenů, které jsou nyní v pronájmu do roku 2027, česká armáda poté může využít dvouletou opci. Souboj stíhaček. Vláda chce tentokrát nakupovat

Když se tvořilo vojenské doporučení, velmi detailně hodnotilo nabídky čtyř potenciálních dodavatelů a my jsme vycházeli opravdu z potvrzených relevantních údajů. Musím říci, že ty údaje se o několik desítek procent u letounů JAS-39 Gripen lišily od údajů, které teď prezentovala ve své brožuře společnost Saab.

Když porovnám cenu letounů, podotýkám, letounů F-35 a JAS-39 Gripen E, tak F-35 určitě nevychází dráž než letoun Gripen. (Bývalý velitel českých vzdušných sil a šéf firmy Saab pro Česko a Slovensko Jiří Verner v rozhovoru pro Seznam Zprávy loni řekl, že by gripeny byly výrazně levnější, pozn. red.).

Neobáváte se toho, že společnost nebude ochotna přistoupit k prodloužení pronájmu gripenů až do roku 2035, protože si Česko nejspíš vybere konkurenční stíhačky?

Nevěřím tomu. Věřím, že vztahy se Švédským královstvím i se samotným Saabem máme dlouhodobě dobré. Pokud by k něčemu takovému došlo, k nějakým indiciím, že sám řekne, že s námi nebudou dále spolupracovat, tak budeme hledat jiné řešení. Věřím, že bychom jiné řešení našli.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Velitel vzdušných sil Petr Čepelka.

Před pár dny armáda ukázala nové vrtulníky ze Spojených států. Jak jsou naplánované další dodávky?

V současné době máme čtyři vrtulníky, do konce roku by jich mělo být osm. A do třetiny příštího roku by měly přijít zbývající vrtulníky. V současné době máme tři Vipery a jeden Venom.

Ministryně obrany Jana Černochová už dříve nastínila, že by staré vrtulníky sovětské provenience mohly zamířit na Ukrajinu. Najdou tam ještě své uplatnění?

Nechceme se unáhlit. Pokud budeme vyřazovat vrtulníky, které létají v prostředí Armády České republiky, tak je budeme vyřazovat až po zavedení těchto strojů. A jak s nimi bude naloženo? Je tady více variant a samozřejmě jedna z nich je, že by mohly být podstoupeny někomu jinému.

Vy osobně byste tedy neprotestoval?

Nejsem ten, který by proti tomuto vystupoval, a nejsem zároveň ten, který by o tomto rozhodoval.