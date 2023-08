Tresty za nedostatek míst ve školkách? Nebylo by to fér, reagují starostové

„Podle mě by to bylo nefér,“ řekla Seznam Zprávám starostka jihomoravských Šlapanic Michaela Trněná (za STAN). Připustila, že problém s kapacitou ve školce mají, aktuálně ale dostavují nové třídy, aby je pokryli.

„Neumíme postavit školku za rok, to trvá třeba čtyři roky. Vždyť jen rok a půl bychom dělali projekt, získávali stavební povolení, pak je potřeba vysoutěžit firmu. I kdybychom se to snažili hodně uspěchat a měli připravený pozemek, pod tři roky se nedostaneme,“ vysvětlil.

Jurečka také zmínil, že by byl pro snížení věkové hranice pro přijetí do mateřské školy, a to na dva a půl roku.

Školky v Praze 3 se podle Vronského snaží poskytnout místo i dětem mladším tří let, nicméně v případném snížení této věkové hranice vidí problém. „Poptávka je stále vyšší, než kolik těch míst máme. I tak se snažíme dělat všechno pro to, abychom vyšli vstříc i těm mladším,“ řekl.

Poměrně ostře se vyjádřil starosta Židlochovic Jan Vitula (nest.). „Jak by to sankcionoval? Strhne nám to z RUDu (rozpočtové určení daní, pozn. red.), nebo co bude dělat?“ ptal se. „Podle mě by nad tím měl začít více přemýšlet, je to fakt úplná ptákovina,“ řekl.