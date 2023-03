Ukradená prezidentská standarta je znovu na Hradě. Ztohoven ji vrátili

„Standartu tehdy částečně rozstříhali na menší kousky a poslali občanům jako symbol, že jsou jim hodnoty vraceny. jsem velice rád, že vám tady dnes s mojí ženou Evou můžeme říct, že vnímáme pozici prezidenta a jeho manželky jako službu vám všem, ne sobě. A že jsme skutečně připraveni udělat vše pro to, aby ta změna nastala,“ řekl. Hned poté dva vojáci hradní stráže standartu rozvinuli.

jen on a nikdo jiný

Tehdy dodal, že do inaugurace bude standarta v úschově. „Sice neschvaluji, co tehdy udělali, ale rozumím tomu, proč to udělali. Věřím, že situace na Hradě se v březnu změní,“ řekl k tomu dříve Pavel.