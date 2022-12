V továrně na tabák se zatajovaly zprávy o úrazech, říká vyhozený „bezpečák“

V zásadě by mohlo jít o běžný pracovněprávní spor, nicméně existují okolnosti, kvůli kterým si případ zaslouží širší pozornost. Dotýká se totiž pověsti celé kutnohorské továrny na cigarety, v níž pracuje kolem 800 až 900 lidí.

Žalujícím je Karel Tichý, jenž v podniku pracoval jako specialista v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Loni v červnu dostal výpověď, a to poté, co jeho místo bylo, jak bylo uvedeno, v rámci reorganizace pro nadbytečnost zrušeno.

Soudu předložil verzi, že byl propuštěn účelově, protože opakovaně upozorňoval vedení, že firma ve svých pravidelných měsíčních reportech do centrály Philip Morris International ve Švýcarsku posílá nepravdivé údaje o přesčasové práci a pracovních úrazech v továrně.

Tichý v roli firemního specialisty na bezpečnost práce také prý zaznamenal „minimálně deset incidentů“, které on sám vyhodnotil jako pracovní úraz, avšak vedení společnosti je buď klasifikovalo jako takzvanou skoronehodu, nebo je zcela odmítlo řešit a zaevidovat.

Podle žalobce Tichého však nadřízený převoz zastavil a věc byla vyhodnocena jako „skoronehoda“. S několikadenním zpožděním byl sice zaměstnanec na lékařské vyšetření poslán, do švýcarské centrály však jako pracovní úraz tato událost podle Tichého reportována nebyla.

Jako další případ vyslechl soudní senát událost, kdy jeden z pracovníků v srpnu 2020 na pracovišti omdlel a byl převezen k lékařskému ošetření. Při vyšetřování bylo podle žalobce zjištěno, že muž běžně pracuje již několik let až 240 hodin za měsíc. Tedy výrazně nad zákonem stanovenou hranici (fond pracovní doby se v závislosti na počtu pracovních dnů v měsíci pohybuje mezi 152 až 176 hodinami).

„Dokud nebude alespoň prvoinstanční soudní rozhodnutí, tak to nebudeme komentovat. Potom jsme připraveni se k tomuto případu vyjádřit,“ uvedla pouze na dotaz Seznam Zpráv manažerka komunikace Philip Morris ČR Klára Jirovcová Pospíšilová.

Před kutnohorským soudem vypovídal tuto středu jako svědek Tichého bývalý šéf z oddělení „udržitelnosti“ Tomáš Čech. Právě on podle Tichého ve finále určoval, jak bude mimořádná událost posuzována, ač odbornost v dané oblasti nemá.

Co se týče přesčasů, ty jsou už nyní podle Čecha v měsíčních výkazech do Švýcarska uváděny odděleně od řádné pracovní doby, když dříve to podle jeho vysvětlení bylo zapisováno jen v rámci jednoho souhrnného čísla.