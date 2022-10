Desetina mladých kuřáků v Česku holduje e-cigaretám, některým není ani 12

Podle loňského Národního výzkumu tabáku a alkoholu v České republice začíná přes 6 procent kuřáků aktivně kouřit dřív, než dosáhnou 15 let věku.

„Víme, že velká část lidí, kteří je používají, je mladší 18 let, někteří mají i pod 12 let. Je to v podstatě takový pokus na lidech, na mladých,“ řekl Seznam Zprávám přednosta Plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vladimír Koblížek s tím, že mladí lidé jsou ti nejzranitelnější.