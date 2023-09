Váhání s Istanbulskou úmluvou nás negativně poškozuje, tvrdí zmocněnkyně

Ratifikaci úmluvy by do konce letošního roku měly na program zařadit obě parlamentní komory. Lidskoprávní organizace proto pokračují v přesvědčování zákonodárců, jejichž velká část stále vystupuje proti přijetí úmluvy, již už ratifikovalo 37 zemí Rady Evropy a podepsalo 43 zemí.

„Budeme to i streamovat na internet, aby se to dalo zavěsit do éteru a nesdělovali jsme si to jen v malém. Chceme sdělit světu, že je tam větší půlka těch, kteří by ratifikaci chtěli, protože ženské se prostě netlučou,“ shrnula senátorka.