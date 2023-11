Volby by vyhrálo ANO, SPD je na druhém místě. ODS se propadla

Volby do Poslanecké sněmovny by v listopadu vyhrálo podle volebního modelu agentury STEM opoziční hnutí ANO se ziskem 33,2 procenta hlasů. Dříve druhá Občanská demokratická strana by byla se ziskem 11,6 procenta na třetím místě za SPD, které by dalo hlas 12 procent voličů. Výsledky průzkumu dnes zveřejnila televize CNN Prima News.

Čtvrtou nejsilnější stranou by byli Piráti se ziskem 10,2 procenta. Starostové by měli 6,4 procenta, TOP 09 by podpořilo 5,2 procenta voličů. Žádná další strana by se podle modelu do Sněmovny nedostala. Nejblíž by k tomu měli sociální demokraté (SOCDEM) se ziskem 4,5 procenta hlasů. Vládním lidovcům model přisuzuje 3,5 procenta.