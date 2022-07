Wollner: S Hlubučkem jsem nikdy nemluvil. Žaloba na Šlachtu stojí za úvahu

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta zpochybnil tento týden práci České televize a jmenovitě jejího novináře Marka Wollnera.

Bývalý policista Šlachta zveřejnil anonymní dopis, který před dvěma lety někdo poslal generálnímu řediteli České televize a také například některým politikům včetně premiéra Andreje Babiše. Tvrdí se v něm, že Reportéři ČT pracovali na případu podezřelého prodeje městských pozemků v Lysolajích, za kterým stál tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček /STAN/, ale nikdy kauzu neodvysílali.

Robert Šlachta na to konto zveřejnil i fotografii dramaturga a moderátora pořadu Marka Wollnera, na které je společně s Petrem Hlubučkem, jednou z hlavních postav rozsáhlé kauzy, v níž policie obvinila zatím 12 lidí.

Marek Wollner jakékoli spojení s Petrem Hlubučkem odmítá. V rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, jak snímek s dnes obviněným politikem vznikl. A vysvětluje důvody, proč reportáž o prodeji pozemků nevznikla.

Tohle je hlavní antibabišovec z České televize. S panem Hlubučkem ze STANu. O svých známých z organizovaného zločinu reportáže pochopitelně nenatáčí. https://t.co/KjSKTNIFpp — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 30, 2022

Fotografii zveřejněnou Robertem Šlachtou sdílel na Twitteru Andrej Babiš a vaše televize ho vyzvala k omluvě. Už se vám omluvil?

Andrej Babiš se mi neomluvil zatím nikdy. On mi dluží omluvu už za to, že o mně před lety řekl, že jsem „zkorumpovaná pakáž“. Omluvy mi dluží tím pádem nejméně dvě.

Znáte se s Petrem Hlubučkem?

Já jsem v životě s panem Hlubučkem nemluvil. Ta fotografie vznikla na předávání cen soutěže Czech Press Photo. Já jsem tam byl v roce 2018 jako čestný host, protože jsem předával cenu a podléhal jsem zasedacímu pořádku, který tam vytvořil organizátor. Vůbec jsem nevěděl, kdo vedle mě sedí. Vůbec jsem nevěděl, že to je nějaký pan Hlubuček a že je z magistrátu. Já jsem si s ním neřekl ani dvě věty. Jenom jsme se pozdravili, protože jsme vedle sebe seděli. Ale když jsem se vrátil domů, přišla mi do messengeru zpráva od jeho asistentky: „To byl pan Hlubuček, on je náměstek primátora a můžete se kdykoliv ozvat.“ Já jsem se mu v životě neozval. Takže já dopředu avizuji, že všichni policejní odposlouchávači mají ode mě svolení zveřejnit vše, co bych já mohl říct na telefonní bázi s panem Hlubučkem. Nic takového totiž neexistuje.

A co tedy říkáte na to, že Robert Šlachta tuto fotografii zveřejnil na sociálních sítích?

Že ji zveřejnil pan Šlachta, je na úrovni jeho, řekněme, lidské a myšlenkové úrovně. Že to přesdílí ještě pan Babiš, neumím opravdu asi lépe komentovat jinak, než mu tam píšou někteří lidé: „Buďte rád, že nevylézají fotky, s kým kdy jste se v minulosti setkal a fotil vy.“

Já k tomu opravdu nemám, co říct. Ta fotografie je naprostý úlet. V roce 2018 nikdo nevěděl, kdo je pan Hlubuček, kromě nějakých funkcionářů v Lysolajích a občanů Lysolají a úředníků na magistrátu. Veřejnost o panu Hlubučkovi nic nevěděla a já jsem o něm taky až do toho večera, kdy napsala jeho asistentka, nevěděl.

Pane poslanče Babiši, lžete. M. Wollner je respektovaný novinář, který už 18 let upozorňuje na nekalosti, které se v ČR dějí. Foto je z předávání cen za reportážní fotografii. M. Wollner s P. Hlubučkem s výjimkou pozdravu nemluvil. Váš komentář je manipulací. Na místě je omluva. — Česká televize (@CzechTV) June 30, 2022

Česká televize se vás zastala. Napsala na Twitteru: „Pane poslanče Babiši, lžete.“ Konzultovali to s vámi? Proč se tak rozhodli?

Konzultovali, poslali mi na vědomí, že tu zprávu takto dají a ptali se mě, jestli mají takto reagovat. Pro mě to bylo logické, řekl jsem, že ano. Musím říct, že reakci České televize vnímám jako velice silné gesto, kterého si vážím.

Bavili jste se, ať směrem k Robertu Šlachtovi, tak případně k Andreji Babišovi, o nějakých právních krocích?

Zatím ne, ale myslím si, že by to za úvahu stálo. Protože to, čeho všeho se pan Šlachta dopustil, na úroveň žaloby prostě je. Já nejsem zvyklý se soudit, protože ono je to trochu neproduktivní, ale řekl bych, že na tu úvahu jsem připravený. Tím ovšem nechci říct, že by se to mělo udělat. Já tím nechci vyhrožovat, ale myslím si, že ta úvaha by nastat měla.

Robert Šlachta zveřejnil anonymní dopis, že jste v pořadu Reportéři ČT neodvysílali reportáže o Petru Hlubučkovi, na kterých jste pracovali. A pozastavuje se nad tím, proč jste je neodvysílali. Proč tedy?

To má jednoduchý důvod. Autorka reportáže dostala na tu kauzu neskutečné množství času a nikdy to nedotáhla do konce. Já jsem v tom nehrál vůbec žádnou aktivní roli. Když začala točit, měl jsem o reportáž velký zájem a nikdy jsem proti námětu nevznesl jedinou námitku. Protože to na začátku vypadalo celkem slibně. Čili já jsem dal na poradě ihned svolení s tím, že téma se má začít zkoumat.

Bohužel ani pětiměsíční zkoumání nepřineslo takový efekt, aby se reportáž dala jednoduše uchopit, což vnímala především sama autorka, která ani po několika urgencích nebyla schopná napsat scénář. Nakonec nějaký napsala, ale vlastně v té době už byla na odchodu z redakce, dostala nabídku jít na CNN Prima News, a tu kauzu mi nechala nedodělanou. Dělala ji pět měsíců a nic jiného kromě toho netočila, věnovala se čistě jen této věci. Spoluautorka, která na tom pracovala též, mezitím stihla udělat dvě další reportáže.

A do toho přišel ten anonymní dopis?

O to ubožejší byl anonym, který přišel vzápětí poté, co se autorka rozhodla, že odchází. Sama mi řekla, že odchod není spojen s kauzou Lysolaje a mám od ní takové i smsky. A přitom ten anonym její odchod dával s tímto do souvislosti.

V žádném smyslu jsem nebyl proti natočení reportáže, ani proti jejímu odvysílání, ale někdy se situace vyvrbí tak, že investigativní kauza vypadá na začátku slibně, ale pak je tak složitá, že se v tom ti novináři trochu, dá se říci, utopili. A to v žádném smyslu není moje vina a dokonce si myslím, že to není ani jejich vina. Tak jsem to v té době bral.

Bývalá novinářka ČT se ozvala Jako autorka neodvysílané reportáže se na sociálních sítích přihlásila novinářka Markéta Dobiášová. Napsala, že na to, proč redakce Reportérů ČT nezveřejnila informace o kauzách Hlubuček, nemá s Markem Wollnerem stejný názor. Doslova uvedla: „Tlaky organizované skupiny kolem Hlubučka, developerů, bohužel i bývalých novinářů ve službách STANu, byly na ČT obrovské.“ V příspěvku na Facebooku se pozastavuje i nad tím, proč redakce kauzu později nedotáhla do konce bez ní.

Vaše kolegyně z Reportérů ČT Jana Neumannová napsala na Facebooku, že ona to vnímá jako reakci zhrzeného zaměstnance. Jak to vnímáte tedy vy?

Já si myslím, že autorka reportáže ten anonym nepsala, ale ví o něm. To si myslím. Já mám dokonce i dost jasnou představu, kdo tu věc spáchal.

Kdo tedy podle vás anonym napsal a co bylo jeho motivací?

Sedí to ještě na jiného zhrzeného zaměstnance, který ovšem nepracuje v naší blízkosti, ale v jiné části České televize a dlouhodobě má velké ambice. Je to úplně jednoduchá detektivka, ale já ji teď v tuto chvíli nechci skládat, protože to pro mě bude poměrně složité a nevím, jestli by to bylo věrohodné. Přemýšlím, že to sepíšu anebo že se tomu budu nějak věnovat. Na druhou stranu si myslím, že veřejnost to moc nezajímá. Je to vnitřní záležitost.

Ono to není poprvé, co na vás osobně i na pořad Reportéři ČT útočí politici. Je to, co se děje teď, v něčem výjimečné?

Myslím si, že to vypovídá o naprostém informačním chaosu, ve kterém žijeme díky sociálním sítím. Ta beztrestnost natočit absolutně lživé, prolhané video, jako to udělal pan Šlachta a sdílet ho pomocí sociálních sítí, sdílet moji fotku na Twitteru a spojit mě s panem Hlubučkem, ta naprostá neodpovědná lehkost, kterou si my slušní novináři, kteří máme úctu a respekt k vlastnímu řemeslu, nemůžeme dovolit. To vypovídá především o této době, která nahrává neslušnosti a politikům, kteří ví, že ta neslušnost se jim vyplácí. Protože tady je jistý segment společnosti, který na tuto absolutně nízkou, podlou a lživou kartu slyší. A oni to prostě dělají, protože se jim to vždy vyplatí.

A jaký dopad má celá záležitost na váš pořad?

Ta věc má neuvěřitelně katarzní účinek. Dokud vás nenapadne darebák, nevíte, kolik je ve společnosti strašně moc slušných lidí, kteří vás mají ochotu hájit a veřejně se vás zastat a podporovat vás. To je vlastně neuvěřitelný dar, který vám ten darebák dá. Někdy máme pocit takové skepse nad stavem společnosti, ale ne, nezoufejme. Ve chvíli, kdy se objeví takováto věc, vždycky se ukáže, že ta dobrá část společnosti nemlčí, je tady a je ochotná se postavit na stranu toho spravedlivějšího.

Co říká Robert Šlachta Robert Šlachta tvrdí, že mu anonymní dopis spolu s podklady ke kauze Lysolaje, kterou měla natáčet Česká televize, přišel minulý pátek. On sám prý netvrdí, že by někdo v ČT chtěl reportáž zastavit. „Já jsem neřekl, že bylo něco ovlivněné. Já se jen ptám, proč to nebylo odvysílané? Chci to mít vysvětlené od pana generálního ředitele,“ prohlašuje bývalý policista a nyní politik Šlachta. Na otázku, proč tedy zveřejnil na sociálních sítích fotografii Marka Wollnera s Petrem Hlubučkem odpovídá: „Ta fotografie nebyla zveřejněna v tom smyslu, že bych někoho podezíral. Bylo to o tom, že si tu fotografii jen schovám na svých sítích. Nic tím nenaznačuji. Je to veřejná fotografie, kterou si může kdokoliv ilustračně vytáhnout.“