Zákulisí dohody o paktu s USA: Černochová k sobě pozvala Babiše

„Jednání s šéfem opozice a jeho hnutím výsledné věci pomohlo,“ řekla Černochová Seznam Zprávám. „Hlasy ANO pod dohodou DCA pomohly celkovému uklidnění situace, nebylo to tak vyhrocené. Přitom útoků a dezinformací bylo ve veřejním prostoru hodně, i když ne tolik, jako například na Slovensku,“ dodala.

„V určité době byla možnost nahlédnout do textu smlouvy, což ale neznamená, že jsme ji mohli nějak ovlivnit. Pro mě byl důležitý rozbor, který udělal tým Radka Vondráčka a Luboše Metnara. Závěr byl jasný: nic podstatného se nemění vůči současnému stavu,“ popsal bývalý ministr dopravy a průmyslu a obchodu.

Neřešili jen obrannou smlouvu. Šéf opozičního hnutí se podle ministryně zajímal i o zakázku na pásové obrněnce za 60 miliard korun a zapojení českého průmyslu do těchto dodávek.

„Pan Babiš říkal, že část hnutí ANO smlouvu podpoří, ale že někteří jejich voliči jsou k ustanovením smlouvy kritičtí. Říkala jsem mu, že bych si přála, aby dohodu s USA podpořil nejen klub ANO, ale i on osobně. Je to prozápadní politik, který s USA vyjednal nákup helikoptér, které nyní putují do vybavení české armády. Říkala jsem mu, že určitě část jeho voličů toto ocení,“ popsala ministryně.