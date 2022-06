Zdena Mašínová přijela do Sněmovny, řešilo se vyznamenání i památník

Do Poslanecké sněmovny ve čtvrtek zavítala 88letá Zdena Mašínová,

Cestu z Olomouce vážila z prostého důvodu: zúčastnila se prezentace pod záštitou poslance ODS Pavla Žáčka.

V dolní komoře Parlamentu se řešilo budování Památníku tří odbojů, který vzniká v rodném domě jejího otce Josefa Mašína v Lošanech na Kolínsku, i vyznamenání pro skupinu kolem jejích bratrů Ctirada a Josefa.

Památník by se měl slavnostně otevřít 26. srpna u příležitosti 126. výročí narození důstojníka prvorepublikové armády a člena protinacistické odbojové organizace Tři králové.

„Děkuji všem, co pro to děláte, protože to je velmi důležité pro další generace, které zde budou žít. Je nutné, aby se seznámily s historií České republiky. Proto mě překvapilo, že k tomuto setkání dochází. Přesto, že je to pro mě komplikované, jsem ráda, že jsem přijela,“ řekla v úvodním projevu.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Se Zdenou Mašínovou se setkali poslanci ODS.

Ve hře je i to, že by se slavnostního otevření mohl zúčastnit její bratr Josef, který žije trvale ve Spojených státech. Po sametové revoluci se do Československa a poté České republiky nikdy nevrátil, do rodné vlasti už nicméně poslal osobní výšivky, které měl během působení v americké armádě.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Josef Mašín poslal z USA předměty do památníku v Lošanech.

Jiří Klepsa, místopředseda spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, oznámil, že se ve veřejné sbírce podařilo vybrat přes sedm milionů korun, většina prostředků už ale byla proinvestovaná.

Celkové náklady jsou podle Klepsy odhadnuté na více než 10 milionů korun, proto sbírka stále pokračuje.

Pohnutý příběh statku, který patřil staletí rodu Mašínů, se začal psát v roce 1940. Tehdy jej v nejistých časech okupace nechal hrdina odboje, generál Josef Mašín, přepsat na své tři nezletilé děti – Zdenu, Ctirada a Josefa. Těm pak rodinnou nemovitost zabavil totalitní komunistický režim.

Po revoluci v listopadu 1989 se o nemovitost přihlásila Zdena Mašínová. Získala v restituci dvě osminy objektu, zbytek zůstal státu, protože bratři Ctirad a Josef Mašínovi utekli v roce 1953 z tehdejšího Československa do Spojených států amerických, kde zůstali. Ctirad tam v roce 2011 zemřel.

Po několika letech soudních sporů nakonec rodina Mašínů získala v roce 2017 statek zpět. Byl v katastrofálním stavu a Zdena Mašínová se rozhodla místo proměnit na již zmíněný památník.

V roce 2018 přenechal Josef Mašín svůj spoluvlastnický podíl sestře, která se tak stala jedinou majitelkou.

Vyznamenání pro skupinu Mašínů

Kromě památníku v Lošanech se ve Sněmovně řešilo také to, že někteří poslanci navrhli udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva šestici členů protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů.