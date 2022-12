Zeman nevyloučil, že bude jmenovat nového předsedu Ústavního soudu

Seznam Zprávy už dříve upozornily , že existuje reálná možnost, že by Zeman jmenoval nového předsedu Ústavního soudu ještě během svého funkčního období, tedy před tím, než budou známé výsledky prezidentské volby. Tuto variantu nyní Zeman nevyloučil. Současný předseda nejvyšší soudní instituce v zemi Pavel Rychetský má přitom tuto funkci zastávat až do srpna příštího roku.

„Nelze to vyloučit, protože přímá souvislost mezi obojím neexistuje,“ odpověděl na otázku moderátora Českého rozhlasu, zda připouští, že by předsedu Ústavního soudu mohl jmenovat před výsledkem prezidentských voleb. Zeman ve funkci skončí v březnu, Rychetský až v srpnu.

Zeman jako vysvětlení svého možného kroku uvedl, že Pavel Rychetský na další pokračování ve své funkci neaspiruje a také to, že podle něj všichni mají zájem na tom, znát případného kandidáta na tuto funkci.

Ústavní právník Jan Kysela už dříve uvedl, že by se ale jednalo o nebezpečný precedent, který v silnější podobě zažilo v roce 2015 sousední Polsko. Končící parlament tam také dopředu navolil své lidi do funkcí ústavních. A odstartovalo to vleklou justiční krizi.