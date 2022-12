Škatulata na Ústavním soudu. Chystá Zeman svou poslední mstu?

V justici roste nervozita – vedení Ústavního soudu by se mohlo dočkat rychlejší obměny, než se čekalo. Prezident Miloš Zeman chce jmenovat v rozporu se zvyklostmi nástupce Pavla Rychetského ještě před tím, než opustí Pražský hrad. Čeho by tím docílil?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč by prezident Miloš Zeman mohl chtít předčasně nahradit předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského?

Kdo by mohl být nástupcem jedné ze špiček české justice?

A může taková situace případně narušit pracně budovanou důvěryhodnost Ústavního soudu?

Špičky české justice se obávají dalšího nestandardního kroku prezidenta Miloše Zemana. Zdroje Seznam Zpráv z politiky i soudnictví mluví o tom, že hlava státu chce ještě před svým odchodem vyměnit šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského. Tomu přitom mandát končí až v srpnu.

„Prezident by vlastně obsazoval už obsazenou funkci,“ popisuje situaci investigativní reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek. Navíc by Zeman svému nástupci nebo nástupkyni sebral jednu z jeho či jejích výlučných pravomocí. „To nikdy nebylo zvykem. (…) I odborníci přisuzují tuto pravomoc stávajícímu prezidentovi,“ dodává.

Zeman by tak na jeden z nejvyšších postů v českém soudnictví mohl dostat člověka, se kterým sympatizuje. Takovým kandidátem by podle zdrojů, na které se Blažek odkazuje, mohl být současný ústavní soudce Josef Fiala.

Foto: Milan Malíček / Právo, Profimedia.cz Ústavní soudce Jan Fiala během jmenování prezidentem Milošem Zemanem.

„V roce 2013 o něm (prezidentův kancléř) Vratislav Mynář hovořil jako o kandidátovi do Senátu za Stranu práv občanů, to znamená za Zemanovce. I z tohoto pohledu by jeho výběr tedy byl pro Zemana logický,“ vysvětluje Blažek. Reportér ale zároveň připouští, že může jít o další prezidentovu „mstu“ nebo „šprajc“.

„Neústavní“ jednání

Například podle ústavního právníka Jana Kysely by takový krok ale byl neústavní. „Jednalo by se o rozhodnutí předčasné, bezdůvodně dělané dříve než půl roku předem,“ řekl Seznam Zprávám. A shodují se s ním i další odborníci.

Nad tím, co by se stalo, kdyby se Zeman skutečně rozhodl jmenovat nového šéfa Ústavního soudu, ale visí otazníky. „Taková situace tady nebyla a Miloš Zeman je mistr v natahování ústavy a šponování do těch krajů, do kterých ještě našponována nikdy nebyla,“ říká Blažek.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Investigativní reportér Seznam Zpráv Vojtěch Blažek.

Nejspíš by se tak situace řešila až v březnu, po jmenování nového prezidenta nebo prezidentky. Experti se například zatím neshodnou na tom, jestli je proti takovému rozhodnutí možné podat žalobu nebo kdo by ji projednával. Pokud by totiž spadla na Ústavní soud, rozhodovali by soudci o svém šéfovi.

„A Zemanovu favoritovi – Fialovi – by možná zatím uběhl mandát ústavního soudce, který má asi ještě 2,5 roku. Je tedy možné, že bychom tak dlouho řešili, co s tím, až by se plán Miloše Zemana podařil,“ upozorňuje Blažek.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, kde vznikla nevraživost mezi šéfem Ústavního soudu Pavlem Rychetským a prezidentem Milošem Zemanem nebo jak na obavy justice reagoval sám soudce Jan Fiala. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

