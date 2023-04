Zeman začne úřadovat příští týden. Kancelář mu zaplatí jeho spolek

Ti samí lidé se na něj prý obraceli už kvůli zajištění zdravotní péče o exprezidenta. „Položili mi otázku, jestli nemohou přispět. Všechny jsem uklidnil, že je to v řešení a že to není zapotřebí,“ řekl k tomu Nejedlý.

Podle dobře informovaných zdrojů Seznam Zpráv, které si nepřály být jmenovány, by měl Miloš Zeman úřadovat v Dejvicích. V bytě, který patří Arcibiskupství pražskému.

Nejedlý informaci, že se jedná o byt v Jaselské ulici nedaleko rezidence amerického velvyslance, nevyvrátil. „Záhy po Velikonocích určitě nějakou kancelář navštíví. Do té doby bych to rád nekomentoval, protože to přísluší panu prezidentovi,“ uvedl pouze.