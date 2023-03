Zeman otevře svou kancelář od května, asistentkou bude manželka Ivana

Zeman své plány popsal v dnes zveřejněném pořadu Otázky Luboše Procházky. Rozhovor spolu před několika dny natočili na zámku v Lánech.

Končící prezident v něm řekl, že v dubnu si chce odpočinout. Jeho žena Ivana podle něho nebyla nadšená z nabídky, aby mu dělala asistentku, ale nebránila se jí. Ani po odchodu z funkce prezidenta Zeman neuvažuje o tom, že by si pořídil mobilní telefon. Bude však mít televizi s teletextem. Rád by si také ještě zavesloval na svém gumovém člunu.

Zeman, kterému dnes o půlnoci skončí jeho mandát na Pražském hradě, se ve čtvrtek se svou ženou Ivanou zúčastní složení slibu nového prezidenta Petra Pavla. S Pavlem a jeho manželkou ještě předtím poobědvají. Zeman poznamenal, že svému nástupci při nedávném setkání řekl vše, co mu říci chtěl. Žádný dopis mu nechávat nebude. Zeman zastává názor, že by Pavel měl dostat 100 dnů hájení a politici by se k jeho krokům měli vyjadřovat až po uplynutí této doby.

Největším zklamáním je Putin

Na dotaz, co bude dělat po inauguraci nové hlavy státu, Zeman řekl, že bude odpočívat a spát. Doplnil, že byl v minulosti zvyklý zdřímnout si po obědě, a k tomu se nyní vrátí. Ani po odchodu z funkce si přitom neplánuje pořídit telefon nebo tablet. Řekl, že bude mít televizi s teletextem, který je jeho oblíbeným zdrojem informací. „Ale telefon bude mít zcela určitě moje žena,“ doplnil. Vyslovil také přání ještě jednou si zaveslovat na svém gumovém člunu na rybníce na Vysočině.

Zopakoval, že největším zklamáním pro něj byl ruský prezident Vladimir Putin, který loni v únoru napadl Ukrajinu a rozpoutal válečný konflikt. Mrzí jej také, že se během jeho mandátu nepodařilo uskutečnit jeho snahu o přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Premiér Petr Fiala (ODS) již dříve řekl, že je přesunu nakloněn, ale vláda musí řešit aktuálnější výzvy. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) Česko dodržuje v této věci jednotný postoj EU. Ta s přesuny nesouhlasí, protože stejně jako většina států světa Jeruzalém za hlavní město Izraele neuznává, neboť si na něj činí nárok i Palestinci.

Do své kanceláře, která by měla začít fungovat od května, plánuje Zeman jezdit zhruba jednou týdně. V dubnu si chce odpočinout. Asistentku bude Zemanovi dělat jeho žena, sám jí to nabídl. „Řekl jsem: ‚Ivanko, seš teď bez práce, ještě nejsi ve starobním důchodu, byli jsme spolu, když jsi mně dělala sekretářku, věřím ti a budeš se mnou spolupracovat.‘ Nebránila se, ale nadšená nebyla,“ poznamenal. Dodal, že jeho dcera Kateřina uvažuje o tom, že by se vrátila do Anglie, kde dříve studovala. Nic ale podle Zemana není rozhodnuto.

Končící prezident si nyní vybírá ze dvou pražských lokalit, v nichž by kancelář mohla sídlit, řekl dnes večer České televizi hradní kancléř Vratislav Mynář. Jedno ze zvažovaných míst je v těsné blízkosti Pražského hradu.

Se Zemanem plánuje nadále neformálně spolupracovat i jeho dosavadní mluvčí Jiří Ovčáček. Chce mu například pomáhat s organizací rozhovorů. Ovčáček to dnes řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz. Uvedl také, že k dnešnímu dni rezignoval na funkci ředitele tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky i na funkci mluvčího hlavy státu. Zaměstnancem Hradu bude formálně do konce března. Od 1. dubna chce Ovčáček nastoupit do nového zaměstnání v soukromém sektoru, přesnější informace ale nesdělil. „Rozhodně ale nemám ambici dále býti ve státní správě, býti v žurnalistice, ve veřejném prostoru. Bude to soukromý sektor,“ řekl Ovčáček ke svým dalším plánům.

Jako bývalý prezident bude mít Zeman od státu mimo jiné nárok na služební auto, na žádost i s řidičem, a policejní ochranu. Možností, které mu zákon nabízí, končící hlava státu využije, napsal dnes Ovčáček ČT.