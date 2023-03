Komentář: Končí éra prezidentů-ekonomů. Zemanův odkaz je slabý

Odchodem Miloše Zemana z Pražského hradu skončí dvacetileté období, během nějž v čele Česka stáli mužové hrdě se hlásící ke svému ekonomickému vzdělání. Zatímco o odkaz Václava Klause je pečlivě pečováno jeho Institutem a ostatně i dosud aktivním exprezidentem samým, budoucnost prezidentského ekonomického odkazu Miloše Zemana je nejistá. Má sice vzniknout jakási kancelář v centru Prahy. Ale k čemu jinému bude dobrá než k vyčerpání prostředků, které exprezidentům na kancelář slibuje zákon, to zatím nevíme.

Obecný, třicetiletý politický odkaz Miloše Zemana je nepochybně bohatý, pestrý, nezřídka skandální. To platí i pro jeho ekonomickou stránku. V raných 90. letech býval jako opoziční politik a následně i opoziční předák břitkým kritikem mnoha vládních transformačních kroků včetně klíčové kuponové privatizace. Jako premiér dokázal ukončit – draze, ale nakonec funkčně – český bankovní socialismus, uzavřel neudržitelnou hru na opticky vyrovnané státní rozpočty, otevřeně mluvil o vnitřním dluhu zděděném po komunistech.

Jak je ekonomický odkaz premiéra Zemana zajímavý a pestrý, prezident Zeman za sebou v tomto ohledu nechává spíš poušť, z níž ční bídné trosky neúspěšných projektů. Sice pravidelně cvičil svou ekonomickou rétoriku na poslaneckých schůzích ke schvalování státního rozpočtu, ale vypadalo to spíš jako vedlejší rozmar.

Témata těchto projevů se ubíjejícím způsobem opakovala, ať rozpočet vypadal, jak chtěl. Vždycky bylo málo investic, na nesprávných místech, příliš velké výdaje. Mnohdy to sedělo, ale nezaznělo nic, co by už týdny předtím nenapsaly v komentářích a analýzách desítky dalších ekonomů.