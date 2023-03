Zemanův bungalov na důchod je připravený, prezident se přestěhuje v řádu dnů

Seznam Zprávy se hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka dotázaly, kdy se Zeman do svého nového domu přemístí. „Je to otázka dnů,“ reagoval v SMS zprávě.

V okolí Zemanova domu jsou samé novostavby. V jedné z nich bydlí už několik let žena, která odmítla říct jméno a nepřála si být vyfocená. Na dotazy odpověděla, že doma není každý den, ale žádné stěhování zatím nezaznamenala. To, že bude mít za souseda prezidenta, nepovažuje za nic zásadního.

„Jste novinář? Jděte do haj*lu. Čtrnáct dní mám před domem jen novináře. Na žádné otázky vám neodpovím. Otravuje mě to, představte si, že byste tady bydlel,“ pronesla rozzlobeně bez položení jediného dotazu či představení a vchází do svého domu.