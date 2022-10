Zemanův expert na BIS dostal smlouvu ještě do konce roku

Klíčový spolupracovník končícího prezidenta Miloše Zemana pro otázky bezpečnosti Jiří Rom se pozvolna chystá na odchod do „civilu“. V prezidentské kanceláři mu sice nedávno znovu prodloužili smlouvu, ale tentokrát jen o čtyři měsíce. Její termín je stanoven do konce letošního roku a navíc kontrakt zní pouze na poloviční úvazek.

Vyplývá to z odpovědi, kterou hradní kancelář redakci Seznam Zprávy poskytla na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Ke změně pracovního kontraktu dle sdělení hradního úředníka Václava Pelikána došlo k 1. září.

Jiří Rom dříve pracoval jako šéfanalytik v Bezpečnostní informační službě. Do prezidentské kanceláře byl přijat k 1. srpnu 2020 na pozici specialisty, od října téhož roku se stal zástupcem ředitele bezpečnostního odboru a zároveň vedoucím oddělení objektové a informační bezpečnosti a krizového řízení.

Miloš Zeman v minulých dvou letech otevřeně využíval Romových znalostí a zkušeností v přestřelce s civilní kontrarozvědkou a jejím ředitelem Michalem Koudelkou. Už nedlouho po svém nástupu na Hrad vypracoval Jiří Rom analýzu, kterou prezident v říjnu 2020 poslal tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi a v níž vysvětluje, proč stále odmítá povýšit Koudelku do generálské hodnosti.

Romův pracovní kontrakt na Hradě měl původně trvat jen do konce srpna 2021, posléze byla ale smlouva prodloužena o dalších dvanáct měsíců, až do konce letošního srpna. Nyní tedy přišla druhá prolongace.

Že by se tímto byznysem mohl dostat do střetu zájmů s úřednickou prací pro prvního muže republiky, si Jiří Rom nemyslí.

„Podívejte jaké služby tam na tom serveru nabízím, to nejsou žádné bezpečnostní služby, to jste nějak nepochopil,“ reagoval Rom úsečně v září na dotaz reportéra Seznam Zpráv s tím, že je „obyčejný občan České republiky“ a neví, proč by se měl k těmto otázkám vůbec vyjadřovat.