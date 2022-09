Zemanův expert přes bezpečnost rozjel soukromý byznys

„Jsem dlouholetý pracovník s více jak třicetiletou praxí v oblasti bezpečnosti. Absolvoval jsem mnoho školení v nejprestižnějších zahraničních bezpečnostních organizacích v oblasti získávání a analýzy dat a informací, účastnil se řady mezinárodních konferencí a jednání k široké škále bezpečnostních rizik a hrozeb,“ je také uvedeno na internetových stránkách, aniž by bylo sděleno, jaký konkrétní člověk s touto minulostí své služby nabízí.

„Podívejte jaké služby tam na tom serveru nabízím, to nejsou žádné bezpečnostní služby, to jste nějak nepochopil,“ sdělil Jiří Rom s tím, že je „obyčejný občan České republiky“ a neví, proč by se měl k těmto otázkám vůbec vyjadřovat.