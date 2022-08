O přísnější prověrce Mlejnka rozhodnou jeho podřízení

Ministr vnitra Vít Rakušan by odvolal šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který se scházel s obviněným lobbistou Michalem Redlem, jedině ve chvíli, kdy by Mlejnek nezískal od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) prověrku na stupeň přísně tajné. Tu musí v dané funkci získat dle nařízení zákona.

Tuto informaci redakci Seznam Zpráv potvrdila předsedkyně sněmovní Stálé komise pro kontrolu činnosti ÚZSI Taťána Malá. „Podle mých dostupných informací je to tak, že skutečně poté, co vstoupil pan ředitel Mlejnek do služby ÚZSI, řeší jeho prověrku již ÚZSI, nikoliv NBÚ,“ řekla Malá Seznam Zprávám. Na informaci upozornil také Deník N.