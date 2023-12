Řeky v Česku se vracejí k normálu, vzestup se čeká jen na dolním Labi

V Ústí nad Labem by podle vodohospodářů mohla řeka kulminovat na úrovni 645 centimetrů. Pro město by to podle mluvčí radnice Romany Macové znamenalo, že by žádná další opatření vyjma nynějšího zákazu průjezdu kolem řeky po hlavním tahu na Děčín nebyla nutná. Připraven je materiál na stavbu protipovodňové stěny na levém břehu. Děčín zajistil pohotovostní vlak Českých drah, který bude jezdit do Dolního Žlebu. Je určen pouze pro mimořádné události a přepravu složek integrovaného záchranného systému.