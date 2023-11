Sbírka potravin byla letos rekordní

V letošním jarním a podzimním kole sbírky potravin se dohromady vybralo 1213 tun zboží. Je to nejvíce za desetiletou historii sbírky. V listopadovém podzimním kole se i s online sbírkou vybralo rekordních 718 tun zboží, z toho 72 tun drogistického zboží.

Vybrané zboží putuje do skladů potravinových bank, které ho poté rozdělují s pomocí neziskových organizací mezi potřebné. V tiskové zprávě to uvedly Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR), které sbírku organizují.

Předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček poukázal na to, že do sbírky se zapojilo přes 5000 dobrovolníků, mezi nimi i zaměstnanci obchodů a například skauti, studenti nebo sokolové. „Češi pomohli, ať už osobním darováním v rekordním počtu 2051 prodejen, nebo prostřednictvím online formy,“ doplnil.

Do skladů potravinových bank denně míří i svozy potravin z obchodů. Podle statistik SOCR se letos do bank takto dovezlo v pravidelných svozech za celý rok asi 13 milionů porcí jídla v hodnotě 60,5 milionu korun. V roce 2020 to bylo sedm milionů porcí asi za 28 milionů korun.