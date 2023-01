Sítěmi se valí lživé video o generálu Pavlovi. Je za ním proruský účet

Podle Kučíka se teď zmíněná dezinformace o Pavlovi překlopí do řetězových e-mailů. „Pravděpodobně se to rozšíří do řetězových mailů, je to docela virální záležitost. Nyní už zasahuje vyšší desítky tisíc lidí. Patrně se dostane ke statisícům finálních konzumentů,“ předpovídá Kučík.

To, že tým generála Pavla na fake sám upozornil, je podle Kučíka dobrá cesta, jak sílu dezinformace oslabit. „Může to být správný postup. Ze zkušenosti z Tchaj-wanu s čínskou propagandou víme, že pokud upozornění na fake konzumenti dostanou před tím, než na ně dosáhne ten fake, tak jsou do velké míry vůči fake imunní. Je to prevence, která by mohla být účinná.“ Úspěch této strategie ale závisí na tom, zda se týmu Pavla podaří dementi falešného videa rozšířit dostatečně masivně.