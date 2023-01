Ne, Babišinu údolí, znělo na mítinku v Brně. Některé Pavel nepřesvědčil

„Po tom, co jsem viděl v Ostravě, jsem si myslel, že už akci nic nepřekoná. Atmosféra tady byla minimálně srovnatelná. Ano, na své poměry jsem byl chvílemi naměkko,“ přiznal po akci prezidentský kandidát.

„Chtěl bych se ohradit proti kampani, která mluví o válce a mobilizaci. Šíří se věci podpásové, které jsou naprosto hanebné vůči vám občanům. Pokud někdo využívá obav a nejistoty z války, někdo straší tím, že bych po zvolení zatáhl zemi do války, je to nechutné a není to pravda,“ zdůraznil.