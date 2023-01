V Babišově baště podpořily Pavla tisíce lidí. Převlékl kabát, zněla i kritika

„Já nepotřebuji před nikým chránit. Ta ochranka by měla chránit lidi, oni by se mohli ušlapat. Z náměstí jsme se skoro nemohli dostat, ta podpora je neuvěřitelná,“ vydechuje Petr Pavel v dodávce, která nás odváží z Masarykova náměstí v centru Ostravy na sídliště v Porubě, kde na prezidentského kandidáty čekají další stovky lidí před místní hospodou.

„Připadám si jak mluvčí kapely One Direction,“ směje se Pavlova mluvčí, když se dá multivan do pohybu a generál mává z okna vozu svým fanouškům.

Cesta ze zaplněného náměstí k nedaleko přistavenému vozu trvala Pavlovu týmu několik desítek minut. Stovky lidí i po skončení akce žádaly podpisy a společnou fotografii. „My chceme fotku s generálem,“ ozývalo se ze všech stran.

Několik tisíc občanů se ve čtvrtek přišlo podívat na prezidentského kandidáta Petra Pavla, který zde vedl kampaň před druhým kolem prezidentských voleb. Místní znalci se shodovali v tom, že takové shromáždění od listopadu 1989 nepamatují. I fotografie z horních budov ukazovaly, že Masarykovo náměstí bylo zaplněné.

„My v Ostravě pořádáme už sedm let demonstrace proti Babišovi, na které přišlo vždycky tak maximálně sto lidí. Takže jsem příjemně překvapena, skoro v šoku, když dnes vidím tisíce lidí a zaplněné náměstí,“ líčí čtyřicátnice se slzami dojetí v očích a transparentem s nápisem „Babiše do koše“ nad hlavou.

Sázka na Ostravu ze strany Pavlova týmu nebyla náhodná. Moravskoslezský kraj s téměř milionem voličů patří volebně k těm nejdůležitějším. Pavel zde v prvním kole získal necelých 28 procent, jeho soupeř Andrej Babiš pak téměř 45 procent.

Bývalý čelný představitel NATO zde potřebuje pro druhé kolo ztrátu stáhnout, a proto se sem vypravil nejen na čtvrteční setkání s občany na náměstí. V pátek má v plánu od rána s lidmi promlouvat v ulicích a posléze se potkat i s pracovníky vítkovických oceláren.

Ti politici, kteří moravskoslezskému regionu věnovali v kampani dostatečnou péči, zpravidla v minulosti uspěli. Ať už to byl v prezidentských volbách Miloš Zeman nebo ve sněmovních Andrej Babiš s hnutím ANO. Někdejším prezidentským kandidátům Karlu Schwarzenbergovi či Jiřímu Drahošovi se naopak vytýkalo, že severovýchodu země – zatíženého ekonomicko-sociálními problémy – nepřisoudili dostatečnou pozornost. Z této strategické chyby se chtěl tým Pavla poučit.

Návštěva se počítá

A právě to, že Pavel do třetího největšího města v republice zavítal, místní dominantně oceňovali. Lidé v tomto regionu dlouhodobě upozorňují, že mají – často zaslouženě – pocit, že Praha na ně takzvaně kašle. Že centrum země problémy moravskoslezské periferie nezajímají.

„Přišel jsem ho podpořit. Je dobře, že přijel. Ať ho tady lidé slyší co nejvíc. Zrovna dneska dopoledne mi známý říkal, že se musí přijít podívat, protože si není jistý Babišem,“ vypráví nám své dojmy na náměstí pan Aleš (68 let).

Je pár minut po páté hodině odpoledne a na pódium vstupuje Pavel, který sklízí ovace. Část místních začne po chvíli skandovat „Mluv víc nahlas“. I slabší zvuk, zejména v postranních částech Masarykova náměstí, však atmosféru nenaruší. „Tady je to dobré. Jsem rád, že se Pavel nebojí sem přijet. Je to tu jiné než jinde v republice. Co mi hodně vadí, jak Babiš straší válkou. Bohužel na to spousta lidí uslyší. Já to řeknu – Babiš je h*vado, to nejde říct jinak,“ říká se silným ostravským přízvukem čtyřicetiletý Honza.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +25

Pavel sklidí potlesk, když z pódia pronese: „Rozumím, že mnoho z vás má pocit, že se na váš kraj zapomnělo. Je tu řada pěkných projektů, které pomohou transformaci. Budou nové příležitosti, je důležité, aby odsud lidé neodcházeli a zůstávali v regionu.“

Přímo vedle pódia postává mladý manželský pár, který zalíbeně kouká na generála ve výslužbě. „Volili jsme ho oba už v prvním kole. Horší je, že prarodiče se bojí války, to strašení na ně funguje, chtějí volit Babiše,“ krčí rameny žena. „Ještě je ale zkusíme přemluvit!“ dodává.

Na náměstí přišlo i hodně podporovatelů Danuše Nerudové ve fialových bundách a čepicích. Aktivně roznášeli propagační letáky a placky s generálem. „Nebylo to hned, než jsme si to v hlavách přepnuli z moderní čtyřicátnice na vojáka v důchodu, ale teď už pevně stojíme na jeho straně. Jak vidíme, je to docela sympaťák a hlavně – na Hrad se nesmí dostat Babiš!“ říká asi třicetiletá žena v bundě s nápisem Danuše.

I ona – včetně dalšího soupeře z prvního kola senátora Pavla Fischera – v Ostravě Petra Pavla aktivně a emotivně podpořila. „Jsme silnou zemí. Nikdo z nás se nemá čeho bát. My musíme být hlasitější než ti, kdo šíří strach. Jedinou možnou volbou je Petr Pavel. Máme šanci, že se na Hrad vrátí srdce,“ řekla Nerudová a sklidila bouřlivý potlesk Masarykova náměstí.

Kdyby režim nepadl…

Byť jich nebylo mnoho, do centra Ostravy se vypravili i lidé, kteří ve druhém kole Pavla volit nehodlají. Svůj nesouhlas dávali poměrně nahlas najevo, vzduchem létala ostrá slůvka, k fyzickým konfliktům ale nedošlo.

„Nesnáším, když někdo převléká kabát. Kdyby režim nepadl, dneska Pavel vede Varšavský pakt. Že byl v KSČ Babiš, mi nevadí. On dělal v obchodě a tam to nešlo bez průkazky. Nebyl ale zelená guma, to je pro mě horší,“ sypal ze sebe pan Josef (76 let).

Zpovzdálí mítink sledoval i manželský pár důchodců, který při projevu senátora Fischera demonstrativně kroutil hlavou. Že by příznivci Andreje Babiše? „Ne, my jsme volili Jaroslava Baštu. A v druhém kole už určitě hlasovat nepůjdeme. To je jako vybírat si mezi neštovicemi a malárií,“ řekl rezolutně muž.