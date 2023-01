Babiše v Benešově vypískali odpůrci. „Dobytek,“ rozplakala se jeho fanynka

Demonstrující ho vypískali při příjezdu k divadlu Na Poště tak, že to jednu z Babišových fanynek až přivedlo k slzám. „Vždyť je to dobytek!“ řekla plačící žena na schodišti, zatímco za ní se ještě ozývalo doznívající skandování a pískání Babišových odpůrců.

Příznivci bývalého premiéra to neměli jednoduché ani v přeplněném sále, kde na řadu z nich nevyšlo ani volné místo na sezení. Navíc se mezi ně do zadní části vmísila i část protestujících, kteří do Babišových proslovů nahlas pouštěli videa z přivítání Petra Pavla v Ostravě.

Chvílemi tak docházelo ke komickým situacím. „Mírový summit v Praze, to chci!“ vykřikl například Babiš, zatímco ze zadní části znělo: „Pavel na Hrad“. To některé příznivce Babiše rozezlilo. Jeden mladší muž, který si na Babišův mítink přivedl i manželku a malé dítě, se začal s jedním z narušovatelů dohadovat.

Jeden ze seniorů, na nějž nevyšla volná židle, se pustil i do sedících novinářů, kteří s otevřenými počítači seděli u zdi. „Sloužíte cizím mocnostem, patříte cizímu kapitálu, já bych to nemohl dělat,“ kritizoval jednoho z redaktorů. Aniž by věděl, že jde o zaměstnance MF DNES patřící do koncernu Agrofert, který má na pódiu řečnící Babiš zaparkovaný ve svěřenském fondu.