Na Pavla útočí další Babišův billboard

Andrej Babiš čelí v posledních dnech kritice za billboardy, na nichž slibuje, že nezavleče Česko do války. „Jsem diplomat. Ne voják,“ stojí na nich.

Podle Petra Pavla je to pro vojáky urážlivé. Ve čtvrtečním duelu v Blesku uvedl, že nepomůže ani to, pokud Babišův tým vymění na billboardu slovo „voják“ za „generál“, jak Babiš slibuje. „Generálové ani vojáci nezahajují války, to dělají politici,“ řekl.