Kolář: Babiš se ztrapňuje. Za billboardy proti Pavlovi by ho měli potrestat

1:30 – Nové billboardy pro Andreje Babiše jsou hanebné, nebezpečné a děsí to lidi. Malé děti se bojí války a že umřou, zasloužil by za to potrestat, minimálně tím, že prohraje volby. Chtělo by to ale vyšetřit důkladněji, jestli to není poplašná zpráva a neohrožuje to naši bezpečnost. Funguje to mezi některými lidmi.