Pátrací akce v Klánovickém lese pokračuje. Policie bude na místě do setmění

Klánovický les je kvůli policejní bezpečnostně-pátrací akci pro veřejnost uzavřen, na což upozorňovali policisté na příchozích cestách a i městská část Klánovice své obyvatele prostřednictvím mobilního rozhlasu i webu . Dnešní pátrání bude pokračovat až do setmění. ČTK to na místě řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.

„V tuto chvíli stále probíhá bezpečnostně-pátrací akce. Ta začala okolo 08:00 s tím, že se jí zúčastnilo na 250 policistů. Jsou to policisté z krajského ředitelství hlavního města a také z policejního prezídia a jsou to kolegové z místních oddělení, obvodních ředitelství, kolegové se psy a na koních a také jsme požádali o posily kolegy z Ústí nad Labem a Plzně. A pomáhají nám i strážníci městské policie. Podle mých informací to dnes (pátrání) bude opět do setmění,“ řekl ČTK dnes okolo 10:30 Rybanský. Zda se policisté na místo vrátí i ve čtvrtek, bude záležet na výsledcích pátrání.