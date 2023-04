Tak vypadají „ruské uši“ v Praze. Podezření ze špionáže sílí

To potvrdil redakci předseda bezpečnostního výboru Sněmovny Pavel Žáček (ODS). „Byli jsme informováni o tom, že to ruská strana provozuje. Ono se to nedá úplně zamaskovat, tudíž to není nic tajného,“ uvedl Žáček. Otázka podle něj je, jakou techniku Rusové na střeše ambasády přesně mají a co všechno s ní dokážou zachytit. Jisté je, že umějí monitorovat například telefonní hovory.