Ministr stáhl návrh, aby Rusové platili za pozemky pod budovami

Vláda měla minulý týden zrušit více než 40 let stará usnesení svých předchůdců z dob socialismu, která stále umožňují zastupitelskému úřadu Ruské federace bezplatně užívat pozemky pod svými budovami.

Podle ministerského návrhu by jako takzvané „místnosti mise“ (viz infobox níže) mělo zůstat jen několik z více než 40 objektů. Mezi nimi ambasáda, rezidence velvyslance a jeho zástupce nebo kulturní centrum.

Sdílnější nebyl ani mluvčí vlády Václav Smolka, podle nějž se ministerstvo po dohodě s premiérem Petrem Fialou (ODS) rozhodlo projednání materiálu odložit do doby, než bude hotové dodatečné právní posouzení. „Na záměru vlády tuto věc řešit se ale nic nemění,“ uvedl.

„Já chápu, že to je citlivé a pracuje se s vědomím toho, že Rusové čekají na každou chybičku nebo cokoliv, co by mohli vykládat po svém nebo jakkoliv dezinterpretovat. Ale právě proto bych spíše nabízel jasná stanoviska, a ne zvláštní mlčení. Teď jsem vlastně v očekávání nějakého překvapivého až bombastického kroku,“ řekl Seznam Zprávám Kolář.