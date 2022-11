Tisíce migrantů v Česku? V zařízeních čeká na azyl pět Syřanů

Počty žadatelů ze Sýrie, kde v některých oblastech dál pokračují boje, nijak nevybočují z předešlých let. „Za rok 2021 přišlo do našich azylových zařízení třicet lidí ze Sýrie. O rok dříve jich bylo sedmnáct,“ doplnil Piroch.

Syřany, kteří unikají před válečným konfliktem, nemohou české úřady vrátit zpět do země konfliktu. Tisíce běženců odvážejí do speciálně vytvořených registračních míst v Břeclavi a Holešově na Kroměřížsku. Uprchlíci tam většinou zůstanou jen několik hodin. Většina Syřanů dostává takzvaný cestovní příkaz a Česko musejí opustit do třiceti dní. Většinou hned pokračují do západoevropských zemí.