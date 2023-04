Tři úmrtí za pět měsíců. Najděte hranici práce, píše Lipavský diplomatům

Seznam Zprávy získaly dopis, který českým diplomatům zaslal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v reakci na tato úmrtí. V něm například diplomaty, kteří často musí kvůli společenským povinnostem fungovat bez pracovní doby, nabádá, aby mysleli i na to, že „každá práce má své zdravé hranice“. Zdůrazňuje v něm péči nejen o fyzické, ale i duševní zdraví. Podle informací Seznam Zpráv úřad zvažuje pracovní podmínky nově upravit i v rámci zákona o zahraniční službě. Má se také zlepšit přístup k psychologické péči pro diplomaty i jejich rodiny.

„Velmi vám doporučujeme a dovolujeme si vás požádat, abyste nepodceňovali péči o své vlastní zdraví, tělesné i duševní, a abyste nezapomínali na to, že každá práce, včetně té naší, má své hodnoty a ambice, ale i své ‚zdravé‘ hranice, a je proto velmi vhodné v rámci hledání životní rovnováhy nezapomínat na její sladění s osobním a rodinným životem,“ píše Lipavský společně se státním tajemníkem úřadu Radkem Rubešem.

Na obsazovaní těch nejprestižnějších diplomatických míst se musí domluvit vláda s prezidentem. Dlouhodobě jde v Česku o netransparentní systém, v němž nejednou musely objektivní předpoklady kandidátů ustoupit politickým dohodám a ústupkům. Právě bývalý prezident Zeman se uchyloval až k silovým zásahům do jmenovacího procesu nových ambasadorů – ti, kteří se mu znelíbili, končili předčasně, a do svých „oblíbených“ destinací si vybíral vlastní lidi.

Velký šok v únoru způsobil skon Jakuba Dürra. Bylo mu teprve 46 let. Loni kvůli zdravotním problémům odjel do Prahy, kde nějakou dobu čerpal nemocenskou, ale do Polska se vrátil. Krátce nato v sousední zemi zemřel. Dürr patřil k výrazným a respektovaným osobnostem české diplomacie.