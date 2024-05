Trojice mladých Čechů se účastnila festivalu v Soči. Pobyt hradily ruské úřady

Ruský festival navštívil plzeňský zastupitel studující v Rusku Jakub Zieb, člen KSČM Richard Štěpán a bloger a podporovatel SPD Martin Augustin. Zjistil to server investigace.cz. Kromě Putina či Peskova se festivalu v Soči zúčastnili třeba ministr zahraničí Sergej Lavrov, mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová nebo patriarcha Kirill.

Trojice mužů v Rusku strávila tři týdny. „Pro nás to byl způsob, jak se zdarma podívat do Ruska,“ řekli během besedy z letošního dubna. Veškeré náklady na pobyt jim hradily ruské úřady. Jednalo se o letenky do Ruska, přesuny uvnitř země, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu postaveném pro olympioniky, stravování a dvoutýdenní regionální program. Podle serveru Investigace.cz se jednalo o náklady v hodnotě desítek tisíc korun na osobu.