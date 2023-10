Už necítím vůči ANO spoluzodpovědnost, říká Vokřál a kývnul Šlachtovi

Naposledy o sobě dal vědět před rokem, když nakonec neúspěšně kandidoval do Senátu jako nestraník za ANO.

Nyní Petr Vokřál říká, že návrat do aktivní politiky zatím neplánuje. Od roku 2014 byl členem hnutí ANO a několik let i jeho místopředsedou, do roku 2018 také brněnským primátorem. Po delších námluvách ho ale ke spolupráci zlákalo hnutí Přísaha, avšak pouze do role jejího experta.

Předseda Robert Šlachta nevyloučil, že se spolupráce do budoucna prohloubí. „Nechal bych to otevřené,“ uvedl. Hnutí se nyní připravuje na senátní i krajské volby, plánuje sestavit kandidátky ve většině krajů. A právě s tím chce Vokřál hnutí pomoct.

Proč jste si vybral zrovna Přísahu, že budete jejím expertem?

My jsme se s panem Šlachtou už nějakou dobu o spolupráci bavili. To se ale týkalo spíš vstupu do aktivní politiky a to jsem v tu chvíli nechtěl udělat.

Na druhou stranu cítím, že co se týče odborných věcí, mám co dát. Když se bavíme o aktuálním dění v Brně, tak Přísaha je jeden ze subjektů, kterým věřím, že jim jde o to, aby se tu neděly různé věci. Samozřejmě je spousta témat a každé politické uskupení má své pro a proti. V Přísaze mi přijde, že vidím věci, se kterými jsem historicky do politiky vstupoval. To je to očištění politiky od nálepky byznysového a vztahového vehiklu.

Říkáte, že o návrat do aktivní politiky nyní zájem nemáte. Byl nějaký zlomový bod, kdy jste se rozhodl vrátit alespoň v roli experta?

Zlomový, co se týče chodu v Brně. Mě se včera ptal novinář, že si myslel, že se poslední dobou spíše sbližuji s hnutím ANO. Pokud sledujete vývoj kolem brněnského veletrhu (Vokřál letos neúspěšně kandidoval na post šéfa městské firmy, hnutí ANO svého bývalého primátora nepodpořilo, pozn. red.), tak jsem to nebyl já, kdo zařídil, abych nebyl ve vedení brněnských veletrhů.

Bohužel tohle byl ten odklon, který mě oprostil od pocitu spoluzodpovědnosti vůči mým bývalým kolegům. Řekl jsem si, že půjdu svou cestou, což se časově potkalo s opakovanou nabídkou od Roberta Šlachty. Znovu říkám, nebylo to tak, že jsme si včera zavolali, byl to dlouhodobější proces, dřív jsme spolu nějak komunikovali a tentokrát jsem řekl ano.

Jaký je postoj Přísahy k hnutí ANO?

Neutrální, ale bere ANO jako politického konkurenta. Přísaha se určitě nebere jako submisivní partner, který bude plnit předpoklady většího bratra. Přísaha je svébytný subjekt, tak ji vnímám.

S čím přesně budete Přísaze radit?

Budou to tři oblasti: zkušenosti z komunální politiky, veřejné finance, protože si myslím, že veřejným rozpočtům za tu dobu docela dobře rozumím, a oblast životního prostředí, ve které jsem působil před vstupem do politiky.

Kdo je Petr Vokřál Petr Vokřál byl od roku 2014 členem hnutí ANO a několik let i jeho místopředsedou. V létě 2020 ale z hnutí odešel s odůvodněním, že nechce spojovat své jméno s lidmi, kteří hnutí využívají pro vlastní prospěch. Učinil tak poté, co neuspěl ve snaze o zrušení tří brněnských buněk ANO kvůli možnému napojení některých lidí na kauzu ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed, známou jako kauza Stoka. V září 2022 Vokřál neúspěšně kandidoval jako nestraník za ANO do Senátu. (ČTK)

Přísaha vládu Petra Fialy poměrně ostře kritizuje, jak hodnotíte vládu vy?

Měl jsem velká očekávání, ale musím říct, že jsem teď momentálně velmi rozpačitý. Nechci být od prvopočátku negativista, ale na druhou stranu minimálně to, jak je řada klíčových bodů komunikována, je jeden velký chaos. Myslím si, že to je jedna z nejslabších stránek této vlády.

Co se týče konsolidačního balíčku, nemyslím, že splní efekty, které jsou predikovány. Osobně se domnívám, že musíme projít ekonomickou stagnací, ale stát tomu moc nepomáhá. Myslím si, že řada podnikatelů je velmi zklamaná způsobem, jakým k situaci vláda přistupuje. Možná je to ale jen pohled z mé úzké sociální bubliny.

Konsolidační balíček přináší podle vás příliš škrtů, nebo naopak nedostatečně?

Já jsem vždy říkal, už v soukromém sektoru, že prošetřit se můžeme jen do pekla. Stát musí škrtat v nákladech, pokud má být řízen efektivně. Ale když někde škrtnu, musím vědět, že mi to nepoškodí chod státu. Škrtat v některých položkách, kde to má dopad do sociálních skupin, které jsou už tak ohroženy, a nemyslím jen seniory, tak to nepovažuji za dobré.

Fatální by bylo, kdyby škrty vedly směrem k investicím, což se zatím zdá, že není. Otázka je, jestli se deficit toho rozpočtu nebude na konci roku kompenzovat právě nedodělanými investičními projekty.

Jaké jsou ambice Přísahy do krajských voleb?

Uspět, samozřejmě. Ještě máme víc než rok. Když budu mluvit o jihomoravské partě, tak cílem je, aby měla šanci uspět a podílet se na vedení kraje. Moje role je najít témata, která budou v regionu rezonovat, a pomoct Přísaze je komunikovat.

Máte představu, co za témata to bude?

Nějakou představu samozřejmě mám, ale myslím si, že na to je ještě opravdu brzo.

Mluvíte o Brnu, potažmo Jihomoravském kraji. V Přísaze ale bude mít vaše činnost regionální až celostátní dosah?

Určitě. Tím, že jsem působil i v celostátní politice, tak se bavíme i o celostátních tématech, ale vše bude mít nějaký postupný vývoj. Brno je zatím pro mě nejblíž, protože tu bydlím a osobně mi je nejblíž.

Máte představu, na jak dlouho spolupráci plánujete?