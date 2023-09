Tisíc nových bytů za 4 miliardy. Zamrzlému trhu navzdory

Má to být zelená čtvrť s auty skrytými v podzemních garážích. Brněnský developer po 13 letech příprav v městské části Maloměřice a Obřany začíná stavět tisícovku bytů. Investice přesáhne čtyři miliardy korun. První obyvatelé se do čtvrti Pod Hády nastěhují za dva roky. Po přeměně továrního areálu Zbrojovky je to druhý největší rezidenční projekt v Brně.