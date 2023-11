Válek: O novém viru z Číny toho víme málo, WHO by měla být aktivnější

O novém viru z Číny, který způsobuje zápaly plic zejména u dětí, se toho podle českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ví zatím málo. Světová zdravotnická organizace (WHO), která podle agentury Reuters Čínu požádala o podrobnější informace, by podle něj měla být aktivnější. Válek to dnes řekl novinářům na odborné konferenci Prostafórum 2023. Čínské úřady na tiskové konferenci 13. listopadu informovaly, že respiračních onemocnění v zemi přibývá.