Ve druhé polovině roku budou mít lékaři přesčasy znovu vyčerpané, varuje ČLK

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by problém měla vyřešit další novela zákoníku práce a zavedení směnného provozu v nemocnicích, kde je potřeba nepřetržitý provoz.

„Ve druhé polovině roku budeme mít zase všichni problém,“ uvedla Hilšerová. Dodala, že někteří lékaři měli vyčerpáno zákonem povolených 416 hodin už v srpnu. Podle letošního průzkumu spolku Mladí lékaři, ve kterém odpovídalo 600 lékařů, kteří do služeb v nemocnicích nastupují, průměrně odslouží více než 900 hodin přesčasů za rok.

Podle Válka je vhodnější zavedení směnného provozu. „Protože směnný provoz znamená vyšší hodinovou mzdu, kratší pobyt na pracovišti a vyřešení toho problému s přesčasy. Pak bohatě stačí 416 hodin,“ řekl ministr. Pokud nemocnice směnný provoz nemá a lékař má po 24hodinové službě den volna, tak potřebují přesčasové práce víc.

Podle Válka by měli do přesčasových služeb nastupovat všichni nemocniční lékaři. Nyní jich v nemocnicích pracuje podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) asi 23 000. Podle dřívějších údajů jich slouží noční a víkendy asi 13 000 z nich. Do protestu, kdy od prosince podávali výpovědi z přesčasové práce, se jich zapojilo podle ČLK přibližně 6100. Podle Hilšerové ale není vhodné lékaře, kteří sloužit nechtějí, do toho nutit.

Zatím podle informací z nemocnic všichni výpovědi nestáhli ani po podepsání dohody mezi ČLK, v níž je členství lékařů povinné, lékařskými a zdravotnickými odbory, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a Ministerstvem zdravotnictví. Ministr Válek dnes v OVM řekl, že stabilizaci situace očekává do poloviny ledna. „Předpokládám, že když prezident té organizace něco podepíše, tak pak to dodrží a bude se to realizovat,“ dodal ministr.