Komentář: Riziko paktu s lékaři: zdravotnictví bude stejné, jen za víc peněz

„Mývalí protest“ končí. Představitelé lékařů a odborů podepsali dohodu, v níž se zavázali vyzvat své protestující členy a příznivce, aby se vrátili do služeb. Ukončení protestu kromě pochopitelné úlevy na straně pacientů vyvolává také mnoho dalších otázek.

Ta nejdůležitější zní, zda se celý protest podaří využít k hlubším změnám ve zdravotnictví, ke změnám, které by z přesčasové práce udělaly doplněk lékařské profese a nikoli jako dosud zásadní pilíř fungování celého systému zdravotní péče.

Při troše optimismu lze z textu dohody vyčíst určitou naději. Kromě komplikovaného mechanismu navyšování odměn se v ní popisují i jiné věci. Hodně důležitý je závazek Ministerstva zdravotnictví „diskutovat a realizovat změny ve složení, rozsahu a struktuře sítě poskytovatelů zdravotních služeb“. To v překladu znamená, že jedním z řešení množství přesčasové práce v systému bude snížení počtu takových pracovišť, která mnoho přesčasů vyžadují. Modelově se jedná o pohotovostní služby a urgentní příjmy, ale stejně tak to může znamenat snižování počtu lůžek na běžných odděleních nebo přeměnu lůžek akutní péče v lůžka péče následné či dlouhodobé.

To je zcela nepochybně správný krok a v případě dobrého provedení by mohlo jít o účinný nástroj, jak zvýšit efektivitu poskytování péče a snížit počet hodin i služeb, které budou muset lékaři odpracovat. A je příjemným překvapením, že se pod dohodu s tímto závazkem podepsali i odboráři, jimž je na oplátku při řešení tohoto problému slibována „spolupráce“.

Hlavní roli ve změnách rozsahu a struktury nemocniční péče musejí nicméně hrát zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví a své slovo by měly dostat také kraje.

Už jsme na tomto místě popisovali , proč je finální dohoda s lékaři pro zdravotní pojišťovny a systém jako celek nevhodná a nebezpečná. Když už je ale podepsána, můžeme snad optimisticky doufat, že by mohla být také k něčemu dobrá. Ředitel VZP svou zdravotní pojišťovnu na jedné straně ponížil na vykonavatele politické vůle, ale na druhé straně tím také vytrhl ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, ale i premiéru Petru Fialovi velký trn z paty. Taková věc se obvykle nedělá „zadarmo“.

Uvnitř VZP jsou informace o efektivitě a smysluplnosti různých pracovišť dobře dostupná. Včetně třeba podrobných dat o „obložnosti“, tedy řekněme využití lůžek, na jednotlivých odděleních jednotlivých nemocnic. Pojišťovna, zvlášť ta největší, má prostřednictvím smluv a objednávání péče páky na nemocnice, jimiž je může tlačit k uzavření či omezení některých oddělení nebo ke změně struktury lůžek. Dělá to ale málokdy, protože se vždy jedná o politicky citlivou věc a o osudu ředitele VZP rozhoduje politicky jmenovaná správní rada pojišťovny, v níž má vždy – i nyní – rozhodující slovo momentální vládní většina.

Pokud by si ředitel Kabátek svým těžkým ústupkem v dohodě s lékaři „koupil“ od politiků volnější ruce a silnější slovo při rušení nadbytečných lůžek, oddělení, nebo dokonce nemocnic, mohlo by to ještě celé získat nějaký smysl.