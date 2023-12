Komentář: Cena za dohodu s lékaři je obrovská. Nevyplatí se

Za 30 let nebyl tento systém nikdy dotažen do konce. Zákon zřídil pojišťovny jako nezávislé veřejnoprávní a teoreticky samosprávné instituce, ale nikdy je úplně nepustil ze státního řetězu.

Politici se nikdy neodvážili pojišťovnám srovnat hřiště, takže ta největší, tedy VZP, je zřízena jiným zákonem a řízena jiným způsobem než ty ostatní, zaměstnanecké. Hráli jsme si na konkurenci pojišťoven, ale nikdy jsme jim nedali šanci skutečně soutěžit například nabídkou individuálních pojistných plánů. Fond veřejného zdravotního pojištění stojí mimo státní rozpočet, ale podíl státního příspěvku za takzvané státní pojištěnce na celkových nákladech systému v čase postupně rostl – za posledních deset let ze čtvrtiny na třetinu. S tímto podílem logicky rostla i chuť státu do systému centrálně promlouvat.

Úkolem zdravotní pojišťovny v žádném případě není suplovat práci odborů a jejich snahu o zvýšení odměn ve zdravotnictví. Přesto právě to hodlá ředitel Kabátek udělat. VZP utratí tři miliardy z peněz svých pojištěnců za to, že vnutí ředitelům krajských a soukromých nemocnic striktní výši odměn jejich zaměstnanců. Tedy udělá to, co dosud přirozeně dělaly odbory i nemocniční managementy v těchto zařízeních. Obvykle v reakci na zvyšování tabulkových odměn ve státních nemocnicích.