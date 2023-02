Vizita: Ústavní soud vynadal státu. Data mají být dostupnější

To soudci v Brně sice neudělali, ale v odůvodnění svého nálezu dost zásadně ztrhali dosavadní praxi poskytování dat ze strany ÚZIS a její krytí ze strany Ministerstva zdravotnictví. Paragraf by podle soudců byl protiústavní, kdyby se vykládal doslovně (gramaticky), ale protože existují jeho „ústavně souladné“ výklady, není třeba jej škrtat – stačí, když k němu bude v souladu s Ústavou přistupovat ÚZIS.

A právě aktuální nález Ústavního soudu by podle mnoha odborníků mohl pomoci tuto informační bariéru prolomit. „Vnímám to jako první krok k tomu, aby padl faktický monopol ÚZIS na výklad dat z NZIS a abychom se časem dočkali nějaké rozumné podoby otevřených zdravotnických dat,“ říká pro Vizitu právník Jakub Král ze společnosti Porta Medica.

Podobně to vidí advokátka Barbora Dubanská z iniciativy Ministr zdraví. „Je to taková revoluce v zárodku,“ říká pro Medical Tribune. „Ústavní soud poskytl návod, jak by měl ÚZIS postupovat, ale bude to v praxi komplikované a zdlouhavé. Jsme tedy jen na půl cesty,“ dodává Dubanská.