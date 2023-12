Jurečka chce zvýšit minimální mzdu o 1600 korun

Vláda pravděpodobně zvýší pro příští rok minimální mzdu o 1600 Kč na 18 900 korun. V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Druhá varianta předpokládá podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí růst o 2100 Kč na 19 400 korun. Cílem je dostat částku do pěti let buď na 45 procent průměrné mzdy, nebo na polovinu průměrné mzdy.