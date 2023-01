Vystrčil poděkoval za solidaritu. „Nemusíme se bát,“ přidal

V souvislosti s ochotou obyvatel Česka pomáhat rovněž uvedl, že nerozumí tomu, proč se politici více nezabývají „citlivějšími tématy“. To je podle něj například změna klimatu, vztahy mezi ženami a muži nebo práva sexuálních menšin. „Jsem přesvědčen, že my politici musíme být odvážnější, důslednější a méně populističtí,“ dodal.

„Záleží na každém z nás, nikdo z nás není nulou,“ řekl ve svém projevu. Konkrétní jméno, koho volit, neřekl, jen varoval před těmi, kdo by si podporu chtěl koupit. „Ale to jenom proto, aby nám to potom zúčtoval, včetně lichvářských úroků. To nesmíme připustit,“ pokračoval.